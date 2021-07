Une femme accuse sa sœur jumelle de l’avoir éclipsée à son mariage parce qu’elle n’a pas pris de poids

Les mariages sont censés être un grand jour non seulement pour le couple qui est prêt à commencer sa nouvelle phase de vie, mais aussi pour les familles. Et si c’est le mariage de votre frère jumeau, l’excitation pour le grand jour est d’un autre niveau. Cependant, l’excitation de cette femme a pris fin brutalement après que sa sœur jumelle, la mariée, l’a accusée d’avoir tenté de voler la vedette au mariage en ne prenant pas de poids correspondant à sa taille. Racontant l’incident dans un message anonyme sur Reddit, la femme a déclaré qu’elle et sa sœur jumelle nommée May s’entraînaient ensemble et étaient de plus petite taille. Cependant, lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, May a cessé de s’entraîner et a supposé que sa sœur l’aurait également arrêtée, mais elle ne l’a pas fait.

La femme était loin de sa famille pendant le verrouillage, et elle n’a même pas eu la chance de les rencontrer ou de les appeler par vidéo avant de se réunir enfin le jour du mariage de son jumeau identique.

May était furieuse de voir que sa sœur jumelle n’avait pas grossi. Elle a fait plusieurs remarques sarcastiques avant de faire une crise d’ivresse et de l’accuser de l’avoir volontairement éclipsée le jour du mariage.

Les choses n’ont fait qu’empirer après que cette femme a dit que si elle était si peu sûre de son apparence, elle aurait dû continuer à s’entraîner. Réagissant à l’incident, les internautes se sont ralliés à la femme avec leur soutien et ont déclaré que sa sœur devrait se concentrer sur le travail sur elle-même au lieu d’être jalouse et peu sûre des efforts de quelqu’un d’autre. Les gens ont appelé May une Bridzella et ont assuré à la femme qu’elle n’avait rien fait de mal.

Alors que les utilisateurs ont déclaré que la mariée aurait dû être au centre de l’attention le jour du mariage, accuser sa propre sœur d’essayer de voler la vedette n’était pas la bonne chose à faire.

