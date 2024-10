Une femme accusant Vince McMahon d’abus sexuel demande à la WWE de renoncer aux accords de confidentialité

Un ancien employé de la WWE qui a intenté une action en justice contre l’entreprise et son ex-dirigeant Vince McMahon, l’accusant de violences sexuelles et de trafic, leur demande de ne pas appliquer d’accords de non-divulgation avec d’autres employés et sous-traitants anciens et actuels afin qu’ils puissent potentiellement présenter des plaintes similaires. accusations.

Un avocat de Janel Grant a envoyé une lettre faisant cette demande lundi soir aux avocats représentant la WWE, McMahon et John Laurinaitis, un ancien cadre et lutteur de la WWE, dans le cadre du procès intenté par Grant contre eux.

Un porte-parole de McMahon, Curtis Vogel, a refusé de commenter. Les avocats de la WWE et de Laurinaitis n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires lundi soir. Les e-mails adressés à la WWE et à ses sociétés mères, Endeavour Group Holdings et sa filiale, TKO Group Holdings, n’ont pas non plus été renvoyés immédiatement.

McMahon, ancien PDG et président de la WWE, a nié les allégations de Grant.

Grant, qui a travaillé dans les départements juridiques et artistiques de la WWE de 2019 à 2022, a poursuivi la société McMahon et Laurinaitis en janvier, faisant des allégations graphiques d’agression sexuelle, de harcèlement, de trafic et d’autres abus physiques et émotionnels.

McMahon a démissionné de son poste de PDG de la WWE en 2022 au milieu d’une enquête de l’entreprise sur des allégations qui correspondent à celles du procès de Grant. Il a également démissionné de son poste de président exécutif du conseil d’administration de TKO Group Holdings en janvier, un jour après que Grant ait intenté une action en justice.

ÉCOUTEZ : Lutte contre l’héritage de Vince McMahon :

Boum avec Elamin Abdelmahmoud25h00Lutte avec l’héritage de Vince McMahon et The Death Tour amène la lutte dans le nord Elamin est rejoint par les podcasteurs Damian Abraham et Pablo The Don pour parler de la nouvelle série documentaire sur Netflix, « Mr McMahon », et de la manière dont elle aborde l’héritage de la World Wrestling Entertainment et la controverse entourant son ancien président-directeur général Vince McMahon. De plus, Elamin discute avec Sonya Ballantyne, co-réalisatrice du documentaire « The Death Tour ». Il s’agit d’une tournée de lutte qui est légendaire pour avoir donné leurs débuts à des stars de la lutte comme Chris Jericho, mais qui met également en lumière l’amour intense des communautés autochtones éloignées pour la lutte.

« Lieu de travail toxique »

« Si la WWE et sa société mère Endeavour envisagent sérieusement de se séparer de Vince McMahon et de la culture toxique du lieu de travail qu’il a créée, leurs dirigeants ne devraient avoir aucun problème à libérer les anciens employés de la WWE de leurs NDA », a déclaré Ann Callis, l’avocate de Grant, dans un communiqué. . « C’est la première étape vers la réhabilitation d’une entreprise qui a dissimulé des décennies d’agressions sexuelles et de trafic d’êtres humains. »

McMahon avait précédemment répondu au procès de Grant par une déclaration le qualifiant de « rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui ne se sont jamais produites et qui constitue une déformation vindicative de la vérité. J’ai l’intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j’ai hâte d’être éclairci. mon nom. » Ses avocats ont déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait eu une relation consensuelle avec Grant et qu’il ne l’avait jamais maltraitée.

L’avocat de Laurinaitis a nié ces allégations et a déclaré que Laurinaitis était également une victime dans cette affaire.

Grant dit qu’elle a subi des pressions pour qu’elle quitte son emploi à la WWE et signe un accord de non-divulgation de 3 millions de dollars américains. Le procès vise également à faire déclarer l’accord invalide, affirmant que McMahon a violé l’accord en lui donnant 1 million de dollars et en ne payant pas le reste.

Quatre autres femmes – toutes anciennement affiliées à la WWE – ont signé des accords avec McMahon qui leur interdisent de discuter de leurs relations avec lui, a rapporté le Wall Street Journal en juillet 2022, citant des personnes familières avec les accords et les documents qu’il a examinés. Grant ne faisait pas partie de ces femmes, disent ses représentants.

En décembre 2022, McMahon a accepté de payer des millions de dollars à une ancienne arbitre de lutte pour régler ses allégations selon lesquelles il l’aurait violée en 1986, a également rapporté le Journal. McMahon a déclaré que l’agression sexuelle présumée n’avait jamais eu lieu et son avocat a déclaré qu’il avait réglé le procès pour éviter un litige coûteux.

Demande de dérogation aux NDA

La demande de Grant pour que la WWE, basée à Stamford, dans le Connecticut, renonce à l’application des NDA est similaire à celles adressées à d’autres sociétés lorsque des allégations d’inconduite sexuelle ont été formulées.

En 2018 et 2019, respectivement, Weinstein Co. et NBC Universal ont libéré des employés, d’anciens employés et d’autres personnes issues de NDA déposées dans le cadre de plaintes pour inconduite sexuelle contre le magnat du cinéma Harvey Weinstein et l’animateur de « Today » Matt Lauer.

Les avocats des victimes considèrent les NDA comme des instruments destinés à faire taire les accusateurs tout en permettant aux agresseurs présumés d’éviter de rendre des comptes. Une loi fédérale approuvée en 2022 et des lois similaires dans plus d’une douzaine d’États limitent le recours aux NDA qui empêchent les victimes de harcèlement sexuel de parler publiquement de leurs allégations.

L’Associated Press ne nomme normalement pas les personnes qui font des allégations d’agression sexuelle à moins qu’elles ne le manifestent publiquement, ce que Grant a fait.

Elle allègue que McMahon l’a forcée à avoir une relation sexuelle avec lui afin qu’elle puisse obtenir et conserver un emploi, et lui a ensuite ordonné d’avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes, notamment Laurinaitis. Elle accuse également McMahon et Laurinaitis de l’avoir agressée sexuellement au siège de la WWE à Stamford, Connecticut.

Le procès affirme en outre que McMahon a recruté d’autres personnes pour des relations sexuelles avec Grant, a partagé des photos et des vidéos pornographiques d’elle avec d’autres hommes, y compris des employés de la WWE, bien qu’il ait dit qu’il ne le ferait pas, et l’a soumise à des actes cruels et humiliants.

McMahon a acheté ce qui était alors la World Wrestling Federation en 1982 et l’a transformée d’une société de lutte régionale en un phénomène mondial. En plus de diriger l’entreprise avec sa femme, Linda, il s’est également produit lors d’événements de la WWE en tant que lui-même.