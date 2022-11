Une femme accouche dans la salle de bain de McDonald’s, les travailleurs de la franchise américaine l’appellent “Little Nugget”

McDonald’s, connu pour ses gros Macs et ses repas succulents, a “livré” un bébé et pas seulement de la nourriture à Atlanta, aux États-Unis. Alandria Worthy, qui s’est arrêtée pour faire une petite pause en se rendant à l’hôpital, a découvert que son eau s’était cassée dans les toilettes de McD et qu’elle avait accouché sur-le-champ. Alors que les employés de la franchise américaine ont aidé à l’accouchement d’urgence de Worthy, ils ont surnommé la petite fille comme “petite pépite” qui est née dans le magasin d’alimentation. “McDonald’s Little Nugget” a été reconnu sur Internet après l’explosion de nouvelles et les utilisateurs sont définitivement “Lovin ‘ ce’.

Selon un rapport de Personnes Magazine, Worthy était en route pour l’hôpital mercredi matin lorsqu’elle s’est arrêtée pour utiliser les toilettes du McDonald’s d’Atlanta. Au bout d’un moment, elle s’est mise à crier quand ses eaux se sont cassées dans la salle de bain du fast-food. Tunisia Woodward, la gérante du restaurant, s’est précipitée dans la salle de bain où elle a trouvé Worthy allongé sur le siège des toilettes. “J’ai ouvert cette porte, je n’ai vu personne, mais j’ai vu des pieds (sous la porte)”, a déclaré Woodward au média d’Atlanta ’11 Alive’. Elle a ajouté : “J’ai ouvert et elle était aux toilettes. couchée, criant. Alors j’ai su dire à mon équipage : ‘Nous allons avoir un bébé aujourd’hui.'”

Avec Woodward, ses deux collègues, Sha’querria Kaigler et Keisha Blue-Murray se sont préparées à accoucher. Pendant ce temps, le fiancé de Worthy, Deandre Phillips, est venu vérifier ce qui lui prenait si longtemps et a découvert qu’elle était prête à accoucher. «Je l’ai mise par terre et j’ai enlevé mes vêtements. Les dames de McDonald’s étaient à ses côtés, lui tenant les mains, j’avais les pieds appuyés sur mes genoux. Nous lui avons dit de pousser trois poussées. C’était une battante”, a expliqué Phillips qui est entré sur les lieux de la livraison en attendant sa fiancée dans la voiture.

Le bébé a été livré dans les quinze minutes suivant le processus de livraison qui a commencé avec le service de répartition d’urgence qui les a guidés tout au long du processus après que Kaigler ait composé le 911 lors de l’appel. La petite fille s’appelait “Nandi Ariyah Morémi Phillips”.

Depuis que la fille de Worthy et Phillips est née dans la salle de bain de McDonald’s, les employés l’ont surnommée “Little Nugget”. “C’est définitivement une pépite”, a convenu Phillips. «Mes parents aimaient aussi le nom. Nous étions comme, d’accord, ça lui va. Ma petite pépite”, a-t-il ajouté.

Ainsi, alors que Worthy a eu la chance d’avoir une petite fille, c’est le travail acharné et le soutien immédiat des employés de McD qui leur ont également valu une carte-cadeau d’une valeur de 250 $.

