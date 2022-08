Une femme accouche au carnaval de Notting Hill alors que des foules de fêtards l’encouragent

UNE FEMME a accouché au carnaval de Notting Hill devant des fêtards en liesse.

Des équipes d’urgence ont été dépêchées dans l’ouest de Londres la nuit dernière alors que des milliers de personnes sont descendues pour le festival.

Une femme a accouché à Notting Hill

La vidéo montrait la police aidant la nouvelle maman alors qu’une foule autour d’elle chantait: “Elle a eu un bébé”.

On ne sait pas si la femme assistait ou non à la plus grande fête de rue d’Europe et il n’y a pas de mise à jour sur son état.

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: “Nous avons été appelés à 18 h 45 le dimanche 28 août pour signaler une personne en travail dans l’empreinte du carnaval de Notting Hill.

“Nous avons soigné un adulte et un bébé sur place et les avons emmenés à l’hôpital en priorité.”

Cela s’est produit alors que Notting Hill est retourné dans l’ouest de Londres hier pour la première fois en trois ans.

Le festival a été supprimé pour la deuxième année consécutive l’année dernière en raison de la pandémie de Covid.

De superbes artistes ont défilé dans les rues aujourd’hui avec des coiffes à plumes colorées.

Environ un million de personnes afflueront vers le carnaval, qui a débuté à Londres en 1965.

Il a été lancé comme un moyen pour les communautés afro-caribéennes de la capitale de célébrer leurs cultures et leurs traditions.

Le festival attire un million de personnes chaque année Crédit : PA