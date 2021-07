Une femme accouche après 14 mois de la mort de son mari

Une femme de 40 ans a donné naissance à un bébé à l’aide d’un embryon congelé 14 mois après la mort de son mari. Sarah Shellenberger appelle son petit garçon son « médicament ». La nouvelle maman affirme que son petit a guéri son cœur de plusieurs manières et que le garder en soi est une expérience irréelle pour elle. Sarah a perdu son mari Scott, 41 ans, d’une crise cardiaque en février 2020.

Sarah, une enseignante basée dans l’Oklahoma, a déclaré que son mari aurait soutenu sa décision d’avoir le bébé. Après six mois de sa mort, elle s’est rendue à la clinique de fertilité de la Barbade pour terminer la procédure. Heureusement, tout a réussi et elle a pu concevoir après avoir essayé pendant des années. Elle a déclaré au Mirror : « Pour moi, il n’y avait pas d’autre option. Ce sont nos enfants. J’ai dû essayer de tomber enceinte et de mettre nos enfants au monde.

La maman de 40 ans a révélé qu’elle et son mari voulaient au moins trois enfants. Sarah et Scott avaient tellement envie d’avoir un bébé qu’ils avaient présélectionné les noms qu’ils voulaient garder pour leurs enfants. Fait intéressant, elle a appris le sexe de son bébé juste avant Noël.

Se souvenant de son défunt mari, Sarah a déclaré qu’il aurait été ravi car il voulait désespérément devenir père et que c’était leur rêve d’avoir une famille ensemble. Décrivant tout le travail de planification qu’elle et son partenaire avaient fait à cet égard, Sarah a déclaré qu’en remplissant les documents pour le processus d’embryon, ils avaient décidé quoi faire de l’embryon au cas où l’un des partenaires mourrait. Les deux avaient décidé d’un commun accord que le partenaire vivant prendrait un appel à ce sujet et ferait ce qu’ils jugeaient bon.

Sarah a donné naissance à son bébé le 3 mai en présence de sa mère. Elle décrit tenir le petit Hayles comme un sentiment doux-amer, car le petit garçon ne rencontrera jamais son père. La nouvelle maman est également d’avis que depuis la naissance de son enfant, sa vie a un but et les choses ont commencé à s’éclaircir. Elle espère être mère pour la deuxième fois en utilisant le deuxième et dernier embryon viable en 2022.

