Une femme abattue lors du siège du Capitole américain meurt alors que le gouverneur de Virginie déclare l’urgence et le couvre-feu

Une femme abattue lors du siège du Capitole américain meurt alors que le gouverneur de Virginie déclare l’urgence et le couvre-feu

Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a déclaré un couvre-feu à 18 heures pour certaines villes et a émis un ordre d’urgence dans tout l’État après qu’une foule massive de manifestants a pris d’assaut le Capitole américain, voyant un manifestant abattu au milieu du chaos.

Northam a déclaré que le couvre-feu, limité à Alexandria et Arlington, se prolongerait jusqu’à jeudi matin et a été ordonné à la demande des dirigeants de ces villes. Il a également déclaré l’état d’urgence pour toute la Virginie, quelques heures après la brèche au Capitole plus tôt mercredi après-midi.