Ce fut un jour honteux dans l’histoire de la démocratie américaine lorsque les partisans du président sortant Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi pour empêcher le Congrès de valider la victoire présidentielle de Joe Biden. Alors que la foule arborant des drapeaux confédérés et des slogans Make America Great Again (MAGA) traversait la barricade de la police pour entrer dans la Chambre des représentants et le Sénat américain, quatre personnes ont été abattues et 52 arrêtées.

L’une des personnes qui ont été abattues était un vétéran de l’armée de l’air de San Diego Ashli ​​Babbit, âgé de 35 ans. La femme qui a servi dans l’armée de l’air américaine pendant 14 ans. Selon Fox 5 DC, le chef de la police de DC, Robert Contee, a confirmé que Babbit avait été abattu par un policier du Capitole.

Une vidéo d’Ashli ​​Babbit se faisant tirer dessus et gisant dans une mare de sang à l’intérieur du bâtiment du Capitole a été mise en ligne sur YouTube par l’un des manifestants de MAGA, John Sullivan. La vidéo montre comment Ashli ​​essayait de pénétrer dans une partie du bâtiment à travers le verre brisé d’une porte bloquée par des meubles. Un homme en civil, vêtu d’une veste noire et d’une chemise blanche est venu de l’autre côté et a tiré sur Ashli ​​qui est immédiatement tombé au sol où d’autres manifestants et des agents de sécurité étaient présents. Le personnel de sécurité peut être vu en train de la réanimer.

Cependant, elle a été confirmée plus tard morte. Selon Fox 5 DC, Ashli ​​possédait une entreprise à San Diego avec son mari qui n’est pas venu à Washington avec elle. S’adressant à l’agence de presse, la belle-mère d’Ashli ​​a déclaré qu’elle ne savait vraiment pas pourquoi elle avait décidé de participer à la foule. Jusqu’à présent, la police n’a pas confirmé les circonstances de sa fusillade et une enquête interne.

RUPTURE: La famille confirme que la femme tuée par balle au Capitole est Ashli ​​Babbit. Elle possédait une entreprise à San Diego avec son huband qui n’est pas venu à Washington. «Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a décidé de faire ça», me dit sa belle-mère. La police n’a pas confirmé les circonstances de la fusillade pic.twitter.com/OOYpNWpMLg – Lindsay Watts (@LindsayAWatts) 7 janvier 2021

Parler à KUSI News Le mari d’Ashli ​​a déclaré qu’il la décrivait comme une fervente partisane du président Trump. Il l’appelait en outre une grande patriote pour tous ceux qui la connaissaient.

Des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont exprimé leur point de vue alors que des images violentes du Capitole ont fait surface en ligne.

Scènes honteuses au Congrès américain. Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 6 janvier 2021

Comme tant d’autres, j’ai observé ce qui se passe aux États-Unis. Je partage le sentiment d’amis aux États-Unis – ce qui se passe est mal. – Jacinda Ardern (@jacindaardern) 7 janvier 2021

Les Canadiens sont profondément troublés et attristés par l’attaque contre la démocratie aux États-Unis, notre plus proche allié et voisin. La violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être maintenue – et elle le sera. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 janvier 2021

Trump avait montré une certaine réticence après que les citoyens américains l’aient voté hors du pouvoir lors d’une élection présidentielle cruciale qui a eu lieu en novembre 2020.

Veuillez soutenir notre police du Capitole et notre application de la loi. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez en paix! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2021

Cependant, après que le Congrès américain ait certifié la victoire du Collège électoral des politiciens du parti démocrate Joe Biden et Kamala Harris, faisant officiellement d’eux le prochain président et vice-président, le président Donald Trump a assuré « une transition ordonnée » du pouvoir.