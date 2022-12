Une femme abattue à Coquitlam, en Colombie-Britannique, avait une ordonnance de protection contre son ex-mari

Les défenseurs des droits des femmes en Colombie-Britannique demandent plus d’action policière pour soutenir les victimes de violence domestique après la mort par balle d’une femme de Coquitlam qui avait une ordonnance de protection contre son ex-mari.

Stephanie Forster a été abattue tard dans la nuit du 8 décembre dans le pâté de maisons 1400 de Lambert Way à Coquitlam, a confirmé l’équipe d’enquête intégrée sur les homicides.

Les enquêteurs pensent que son ex-mari, Gianluigi Derossi, est responsable du meurtre, mais il est décédé des suites de blessures auto-infligées deux jours plus tard à Surrey.

Les archives judiciaires confirment que Forster avait une ordonnance restrictive contre Derossi au moment de sa mort.

Angela Marie MacDougall, directrice exécutive des Battered Women’s Support Services, a déclaré que le meurtre de Forster illustre un réel danger pour les victimes de violence conjugale.

“Je pense que nous devons être vraiment réalistes au sujet des ordonnances de protection et nous devons reconnaître qu’elles, dans ce cas, n’étaient rien de plus qu’un morceau de papier”, a déclaré MacDougall à CBC.

Elle a déclaré que les avocats n’avaient aucune information sur la mesure dans laquelle la police avait appliqué l’ordonnance contre Derossi, mais les femmes doivent savoir qu’une ordonnance de protection ne suffit pas à elle seule à assurer leur sécurité.

“La seule façon dont l’ordonnance de protection compte, c’est si la police l’applique”, a-t-elle déclaré.

Un rassemblement devant le détachement de la GRC de Coquitlam le 16 décembre 2022 a eu lieu pour attirer l’attention sur le meurtre de Stephanie Forster. (Maggie MacPherson/CBC)

Un porte-parole de la GRC a déclaré qu’ils ne pouvaient pas discuter des détails de l’affaire car les circonstances entourant la mort de Forster font toujours l’objet d’une enquête.

“La GRC de Coquitlam prend au sérieux toutes les ordonnances de protection et les plaintes concernant la violation de ces ordonnances font l’objet d’une enquête”, a écrit un porte-parole de la GRC dans un courriel.

Les inquiétudes surviennent après une semaine de violence très médiatisée contre les femmes dans la région métropolitaine de Vancouver. Forster était l’une des trois femmes de la région métropolitaine de Vancouver tuées en l’espace de six jours seulement, et un membre masculin de la famille a été accusé dans chaque cas.

Navinder Gill est accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort poignardée de sa femme Harpreet Kaur Gill à Surrey le 7 décembre. Anthony Del Rosario fait face à la même accusation dans la mort poignardée de sa tante Dominga Santos à North Vancouver le 13 décembre .

Les femmes ont besoin de “beaucoup de preuves”

Forster était connu comme cinéaste, musicien et entrepreneur social.

Son ex-mari, Derossi, a également utilisé le pseudonyme de Reza Moeinian et était un fraudeur condamné qui a acquis une notoriété publique en tant qu'”escroc amoureux”, qui a établi de fausses relations pour voler des milliers de dollars à ses cibles.

Gianluigi Derossi était un fraudeur reconnu coupable qui utilisait également le pseudonyme de Reza Moeinian. (GRC)

Vendredi, deux rassemblements ont eu lieu pour attirer l’attention sur le meurtre de Forster. L’un se trouvait devant le détachement de la GRC de Coquitlam et le second à l’intersection de la 100e avenue et de la 152e rue à Surrey, où Derossi a été retrouvé mort.

Aux deux endroits, une banderole indiquant : « Elle avait une ordonnance de protection ; il l’a tuée quand même » a été accrochée.

Samantha Grey, directrice de programme au Surrey Women’s Centre, a déclaré que son organisation s’occupe de nombreuses femmes en quête de sécurité après avoir quitté un partenaire violent.

“Ce que nous voyons couramment … c’est que les femmes doivent vraiment se battre non seulement pour obtenir une ordonnance de protection, mais aussi pour faire appliquer les ordonnances de protection accordées à certaines femmes”, a déclaré Gray.

“Les femmes doivent établir beaucoup de preuves.”