Une femme a tué un sosie qu’elle a trouvé en ligne pour simuler sa propre mort – police

Les autorités de la Bavière allemande pensent avoir identifié le motif de l’agression au couteau d’un jeune de 23 ans en août dernier

Des détectives allemands ont révélé de nouveaux détails dans une affaire de meurtre qui avait attiré l’attention des médias en août 2022, affirmant que c’était l’apparence de la victime qui avait scellé son destin tragique. Les autorités pensent que le suspect a délibérément cherché une jeune femme avec une apparence similaire à elle-même afin de simuler sa propre mort.

Dans un communiqué lundi, la police de la ville bavaroise d’Ingolstadt a déclaré que le suspect nommé Sharaban K avait voulu se cacher “en raison de problèmes familiaux.”

Selon les enquêteurs, le crime a été précédé de longs préparatifs, le suspect envoyant au préalable des SMS à plusieurs victimes potentielles sur diverses plateformes de médias sociaux. Les tentatives de Sharaban pour les attirer à une réunion sous divers faux prétextes avaient toutes échoué jusqu’à ce qu’elle tombe sur l’esthéticienne Khadidja M sur Instagram début août de l’année dernière, a déclaré le porte-parole de la police Andreas Aichele au journal Suddeutsche Zeitung.

Le responsable a déclaré que la victime était tombée amoureuse d’une offre impliquant des cosmétiques.

Lire la suite Une mère tue ses enfants en croyant qu’ils étaient possédés par des démons – médias

Le 16 août, Sharaban et un complice masculin, Sheqir K, tous deux âgés de 23 ans au moment du crime – le même âge que la victime – sont allés chercher l’esthéticienne. Alors qu’ils retournaient à Ingolstadt, les suspects se sont rendus dans un bois voisin, selon la police. Là, Sharaban et Sheqir auraient poignardé leur victime plus de cinquante fois. On pense que les suspects ont ensuite remis la femme qui saignait abondamment dans la Mercedes de Sharaban et ont finalement abandonné le véhicule dans un quartier d’Ingolstadt.

Tard dans la journée, la police a été alertée de la présence de la voiture et a trouvé la femme qui, selon les médias, était toujours en vie à ce moment-là. Les ambulanciers, cependant, n’ont pas réussi à la sauver. Un couple de Munich – les parents de Sharaban – qui cherchait leur fille disparue a été appelé sur les lieux et a identifié par erreur la victime comme étant leur fille.

Les médias allemands suggèrent qu’en dehors des similitudes frappantes d’apparence entre Khadidja et Sharaban, le fait que la femme ait été retrouvée dans la voiture de leur fille a peut-être conduit les parents à l’identifier à tort.

Ce n’est que le lendemain que l’erreur est apparue. Peu de temps après, la police a appréhendé Sharaban et Sheqir, qui sont tous deux en détention provisoire depuis lors.

Cependant, il a fallu des mois aux enquêteurs pour démêler l’affaire.