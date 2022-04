Une femme a transformé son passe-temps d’éblouissants seaux de pop-corn Disney en une carrière qui lui a valu 40 000 $ jusqu’à présent

Jessica Fain est une fan et influenceuse de Disney âgée de 36 ans qui éblouit les seaux de pop-corn à collectionner.

Elle a expliqué à Insider comment elle a récemment transformé son passe-temps en une carrière qui lui a valu 40 000 $ (584 000 rands).

Fain a également parlé de vouloir répandre la gentillesse envers les autres et embrasser la magie de Disney.

Pour plus d’histoires, www.BusinessInsider.co.za.

Jessica Fain est une fan de Disney depuis toujours qui est « tout au sujet de l’éclat et des paillettes », comme elle l’a dit à Insider.

Alors avant un le monde de Disney voyage en 2021, cela n’avait de sens que pour la native de Géorgie de 36 ans de couvrir un seau de pop-corn qu’elle avait acheté avec des strass étincelants. Elle a ensuite porté l’objet de collection comme sac à main pour le brunch au Grand Floridian Resort & Spa avant de se rendre au Magic Kingdom.

« Je pensais que ce serait un projet ponctuel – juste quelque chose que j’ai fait pour moi et ma tenue pour le 50e anniversaire », a-t-elle déclaré. « Avant même que je puisse me rendre au monorail ce matin-là, j’avais probablement déjà eu 20 personnes qui m’arrêtaient et me demandaient : ‘Où as-tu trouvé ça ?’ et, ‘Comment puis-je en obtenir un?' »

Ce nombre est ensuite passé à 10 commandes passées et environ 150 demandes de renseignements, a déclaré Fain. Et depuis lors, elle a transformé son projet artistique inspiré de Disney en une entreprise à part entière, lui rapportant des milliers de dollars et des fans sur les réseaux sociaux.

Il faut entre 4 et 5 heures à Fain pour décorer à la main chaque seau à pop-corn

Elle utilise un adhésif à colle permanente pour fixer plus de 4 000 strass en « verre de haute qualité » sur chaque seau, dit-elle, et les vend sur son site Web. pour 300 $ (R4,400) chacun. Elle propose également des lunettes de soleil personnalisées, des bandeaux d’oreille et d’autres accessoires.

« J’ai probablement vendu environ 60 seaux, et si vous ajoutez les lunettes de soleil et tout le reste, j’ai gagné près de 40 000 $ (584 000 rands) au total », a-t-elle déclaré à Insider.

« Je suis coiffeur et maquilleur depuis 15 ans, et jusqu’à il y a un mois, je faisais encore les deux », a poursuivi Fain. « Mais j’ai pris du recul par rapport à cela maintenant et je me concentre à 100% sur le truc des influenceurs et cette affaire de strass. Cela a complètement changé ma vie. »

Sa dernière entreprise a également aidé à financer davantage de vacances à Disney World. Elle a dit qu’elle passait maintenant au moins une semaine par mois au parc à thème avec son mari et ses amis.

Une augmentation récente de la popularité des seaux de pop-corn a eu un impact sur son entreprise

En janvier 2022, les visiteurs des parcs de Disney World ont fait la une des journaux alors qu’ils attendu des heures en ligne pour acheter des seaux à pop-corn en forme de Figment en édition limitée à Epcot. Fain était l’une d’entre elles, car elle s’est envolée pour la Floride ce jour-là juste pour en acheter un (qu’elle a ensuite éblouie).

Les fans de Disney sont également devenus viraux sur TikTok après avoir montré leurs collections de seaux de pop-corn.

Comme l’a noté Fain, la montée en popularité a rendu les seaux « plus difficiles à obtenir ». Pourtant, elle trouve des moyens de contourner l’engouement.

Quand Disneyland sort son prochain seau le 22 avril, par exemple, elle a dit qu’elle aurait trois ou quatre amis dans le parc à thème californien qui tenteraient de lui en acheter un.

Fain dit que ses seaux de pop-corn sophistiqués ne se limitent pas à gagner de l’argent

La créatrice reconnaît qu’une grande partie de sa présence sur les réseaux sociaux est utilisée pour promouvoir son entreprise. Pourtant, Fain a déclaré que son objectif principal était de répandre la gentillesse et de se connecter avec les autres.

Elle a partagé qu’elle avait donné un seau de pop-corn à un enfant victime d’intimidation et a récemment organisé une diffusion en direct pour offrir une autre création à l’un de ses abonnés.

« Si nous voulons élever une génération d’enfants qui grandissent pour être plus gentils que notre génération, nous devons donner l’exemple », a-t-elle déclaré. « Quand tu es à Disney, tu as l’impression que tout est possible. »