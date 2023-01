Une femme a tiré sur son mari en phase terminale dans un hôpital après avoir accepté de le tuer puis de se tuer

La police de Daytona Beach a déclaré que le mari et la femme avaient conclu un pacte pour mettre fin à ses souffrances. (FS Productions/Getty Images)

Une femme de 76 ans en Floride a abattu son mari dans sa chambre d’hôpital samedi matin, a annoncé la police.

La femme s’est ensuite barricadée dans la pièce pendant des heures jusqu’à ce que la police puisse la détenir.

La police de Daytona Beach a déclaré que la femme et son mari avaient conclu un pacte pour mettre fin à ses souffrances.

Une femme en Floride samedi a tiré et tué son mari en phase terminale et s’est barricadée dans sa chambre d’hôpital pour tenter d’exécuter un pacte que le couple avait conclu, selon la police.

Ellen Gilland, 76 ans, et son mari, Jerry Gilland, 77 ans, ont convenu que si son état de santé aggravée, elle mettrait fin à ses souffrances et le tuerait, puis se suiciderait, a déclaré le chef de la police de Daytona Beach, Jakari E. Young, lors d’une conférence de presse.

“Parce qu’il était en phase terminale, ils ont eu une conversation à ce sujet et ils ont en fait prévu cela il y a environ trois semaines, que s’il continuait à s’aggraver, il voulait qu’elle mette fin à cela”, a déclaré Young, ajoutant que le le mari n’avait pas la force de se tirer une balle, alors “elle a dû le faire pour lui”.

Ellen Gilland est arrivée à l’hôpital AdventHealth de Daytona Beach, en Floride, samedi matin et a apporté une arme à feu dans la chambre d’hôpital de son mari au onzième étage. Après avoir tiré sur son mari dans la tête, elle “n’a pas pu” se suicider, selon Young, et s’est barricadée dans sa chambre.

D’autres patients dans des chambres voisines ont été évacués et les autorités ont engagé une négociation de plusieurs heures avec Ellen Gilland, qui, selon la police, n’a menacé personne d’autre mais n’a pas déposé son arme. “A aucun moment, aucun membre du personnel de l’hôpital n’a été menacé, ni aucun autre patient”, a déclaré Young.

On ne savait pas comment elle avait pu apporter une arme à feu à l’intérieur de l’hôpital, qui n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider. Dans une déclaration fournie au Washington Post, un porte-parole a déclaré: “Nous sommes dévastés par la tragédie qui s’est déroulée sur le campus d’AdventHealth Daytona Beach aujourd’hui, et nos prières accompagnent ceux qui sont touchés.”

Young a déclaré que les policiers avaient finalement pu utiliser un appareil “flash-bang” pour la distraire et lui faire baisser son arme. Elle a ensuite été placée en garde à vue et pourrait être accusée de meurtre au premier degré.

assisté par un médecin suicidedans lequel une personne doit être en phase terminale et avoir un pronostic de six mois ou rester à vivre, est légale dans 10 États et à Washington, DC, selon CNN: Colorado, Hawaï, Maine, New Jersey, Nouveau-Mexique, Oregon, Vermont et Washington, ainsi que Montana et Californie via une décision de justice.

Le suicide médicalement assisté diffère de euthanasiedans lequel une personne aide au suicide d’une autre pour mettre fin à ses souffrances, mais sans aucune autorisation légale. L’euthanasie est illégale dans les 50 États en vertu des lois existantes sur les homicides.

“Elle est très triste”, a déclaré Young à propos d’Ellen Gilland, ajoutant: “C’est une circonstance tragique car cela montre simplement qu’aucun de nous n’est à l’abri des épreuves et des tribulations de la vie.”