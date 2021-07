Une femme a simulé la maladie terminale d’un fils adoptif qui l’a vu prendre du fentanyl et a demandé des soins de fin de vie à l’âge de 9 ans

UNE FEMME a été accusée d’avoir simulé la maladie terminale de son fils adoptif et de lui avoir administré du fentanyl alors qu’elle lui demandait des soins de fin de vie alors qu’il avait neuf ans.

Kristy Schneider s’est rendue mardi après avoir été accusée d’avoir simulé la mystérieuse maladie débilitante du garçon, ce qui l’a conduit à recevoir un traitement médical qui aurait pu être mortel.

Kristy Schneider s’est rendue mardi Crédit : Bureau du shérif du comté de Saline

Elle aurait simulé la maladie de son fils adoptif Crédit : Service de police de Bryant

Schneider avait rendu public le « désordre » de son fils Crédit : Fox16

Elle avait déjà perdu la garde du garçon, alors nommé Louie, après que les médecins ont sonné l’alarme et qu’elle et son mari, Erik, ont été jugés parents indignes, selon KATV.

Le couple a adopté Louie en 2014 et Schneider aurait simulé sa maladie entre 2017 et 2019.

Erik a été accusé d’avoir accepté le stratagème, selon des documents judiciaires.

Schneider avait largement diffusé ce qu’elle a dit être la maladie terminale de son fils à travers sa page Facebook et son blog.

La femme de l’Arkansas a affirmé qu’il souffrait d’un trouble chromosomique.

Elle a allégué que cela l’avait laissé dans une douleur « importante et persistante » et qu’en conséquence, il avait reçu de fortes doses de fentanyl et de morphine.

SOINS DE FIN DE VIE

En février 2019, le couple a demandé des soins de fin de vie pour Louie et son voyage à l’hôpital a été médiatisé par les médias locaux.

Il a également reçu une garde d’honneur de plusieurs organismes chargés de l’application des lois alors qu’il était pris en charge.

On pensait que le garçon n’avait que quelques jours à vivre.

Pourtant, après un mois, l’enfant de neuf ans a montré des améliorations et est sorti de l’hôpital.

Schneider a ensuite été accusée de syndrome de Munchausen par procuration alors que les autorités médicales l’ont poussée à perdre la garde.

Selon la Cleveland Clinic, le syndrome de Munchausen par procuration se produit lorsque les soignants « font intentionnellement du mal ou décrivent des symptômes inexistants chez leurs enfants pour attirer l’attention sur la famille d’une personne malade ».

LES MÉDECINS PARLENT

Le juge a conclu que Schneider avait déformé la maladie de son fils après que six médecins eurent fourni des témoignages et des dossiers médicaux pour étayer les allégations de négligence.

Les médecins ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas corroborer ses affirmations selon lesquelles le garçon souffrait d’une douleur intense.

Les preuves présentées au tribunal ont montré que le garçon était capable de marcher et de manger normalement quelques jours après avoir été retiré de sa garde, bien qu’il ait passé des mois dans un fauteuil roulant et à l’aide d’une sonde d’alimentation.

Schneider fait maintenant face à une accusation de mise en danger au premier degré du bien-être d’un mineur.

Elle s’est présentée au bureau du shérif du comté de Saline mardi après-midi.

Louie a été adopté par le couple en 2014 Crédit : Fox16

Il a passé des mois dans un fauteuil roulant mais a pu remarcher quelques jours après avoir été retiré de la garde de Schneider Crédit : THV11

Elle a ensuite été libérée sous caution de 100 000 $.

La première date d’audience de Schneider est fixée au 4 août.

Elle a depuis supprimé les blogs et les messages Facebook sur l’état du garçon.