Une femme a raté son vol alors qu’elle prenait un repas à l’aéroport, Desi Twitter dit “Vous n’êtes pas seule”

Voyager sans tracas est un scénario rare. Plusieurs fois, quelque chose ou l’autre se produit qui peut créer un chahut. Dans un cas similaire, une utilisatrice de Twitter a expliqué qu’elle avait raté son vol alors qu’elle prenait un repas à l’aéroport et que les internautes l’ont trouvée si pertinente. L’utilisatrice de Twitter Shruti Chaturvedi s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux et a expliqué comment elle avait raté son vol pour découvrir que de nombreuses personnes avaient des histoires similaires. “Vous êtes-vous déjà enregistré à l’aéroport, avez-vous passé le contrôle de sécurité, êtes-vous allé prendre un repas dans un café de l’aéroport et avez-vous réalisé 30 minutes après la fermeture de la porte d’embarquement que vous aviez manqué votre vol ?”, a-t-elle écrit dans son tweet.

Vous êtes-vous déjà enregistré à l’aéroport, avez-vous passé le contrôle de sécurité, êtes-vous allé prendre un repas dans un café de l’aéroport et avez-vous réalisé 30 minutes après la fermeture de la porte d’embarquement que vous aviez manqué votre vol ? 😶— Shruti Chaturvedi 🇮🇳 (@adhicutting) 21 décembre 2022

Le tweet est maintenant devenu viral avec des tonnes de réponses d’internautes. « Jamais vraiment ! Mais pensant que j’étais en retard, j’ai couru vers la porte en laissant derrière moi la nourriture, seulement pour réaliser que je n’avais pas changé l’heure sur la montre après le changement de fuseau horaire”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit: «Mon ami et moi avons eu une situation similaire une fois. Pas de vol bt train malgré le fait qu’il soit resté juste à côté pendant une heure, avoir bavardé avec le vendeur de chai et pourtant le manquer, avait réservé 3 mois à l’avance pour des vacances à la maison dans 3 ans. J’ai voyagé en local avec 1 billet par la suite.”

Voici quelques réponses supplémentaires :

Pas l’aéroport, mais c’est arrivé l’année dernière. Moi, mon frère et ma mère avons été réservés à Shatabdi pour avoir déposé mon frère à l’aéroport. J’ai réservé les billets moi-même, après avoir atteint la gare le soir, j’ai réalisé que l’heure de Shatabdi était de 7 heures du matin et non de 19 heures. Heureusement, j’ai trouvé des sièges à Vande Bharat.— Eddie (@pussymonious) 22 décembre 2022

Ouais, dans mon cas, j’ai répété les nombreux appels d’embarquement finaux. J’espère que vous serez hébergé dans le prochain vol disponible.— Vipin Bodele (@VipinBodele) 21 décembre 2022

Juste curieux, qu’est-ce qu’ils font avec les bagages enregistrés ? Ce serait trop gênant pour eux de le récupérer de l’avion, n’est-ce pas ? J’ai toujours supposé qu’une fois que vous avez franchi la sécurité, vous ne pouvez pas manquer. Comme ils vont courir et vous trouver, comme ils le doivent. On dirait que ce n’est pas le cas. – K (@ rehack20) 22 décembre 2022

Une fois, c’est arrivé au T1 et je mangeais un hamburger et ils criaient mon nom à tue-tête et j’avais des écouteurs. Très embarrassant, j’aurais aimé manquer ce vol. — Overnight Oats (@tripty_guru) 21 décembre 2022

OH MON DIEU C’EST SURRÉEL. Racontait cet épisode à des amis lors d’un dîner il y a moins de 12 heures : mai 2010 à Mumbai. Ma femme et moi sommes arrivés à l’aéroport 2 heures à l’avance. Resté au frais au CCD jusqu’à la fermeture des portes. Jamais entendu l’annonce. La porte était à moins de 100 m devant nous.— Nishant Kaushik (@nofreecopies) 22 décembre 2022

Avez-vous aussi une histoire similaire?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici