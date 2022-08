Une femme “a poignardé son mari à mort avant de cuisiner ses restes après avoir découvert qu’il avait une liaison”

UNE FEMME aurait poignardé son mari à mort avant de cuisiner horriblement sa dépouille après avoir découvert qu’il avait une liaison.

La jeune femme de 22 ans a été arrêtée après que la police a retrouvé le corps mutilé de son époux dans leur propriété à Eslamshahr, en Iran, le 13 août.

La jeune femme de 22 ans aurait craqué après avoir découvert que son mari avait une liaison Crédit : Getty

La femme a été arrêtée après que des voisins ont signalé une odeur répugnante provenant de la maison familiale Crédit : Flash d’information

Les flics ont été alertés du cadavre en décomposition par des habitants inquiets qui ont signalé une odeur répugnante provenant de la maison du couple.

La mère d’un enfant, originaire d’Afghanistan, est accusée d’avoir démembré le corps de son mari et d’avoir fait mijoter sa dépouille dans une marmite.

La police pense qu’elle a craqué après avoir découvert que la victime, qui aurait la fin de la trentaine, avait une aventure avec une autre femme.

Elle aurait repéré sa maîtresse dans sa maison familiale avant d’affronter son mari et de se retrouver mêlée à une dispute explosive.

La jeune femme de 22 ans a déclaré aux enquêteurs qu’elle était “fatiguée de son comportement” et a affirmé qu’il la battait régulièrement, ainsi que sa fille de cinq ans, selon les informations locales.

Elle dit avoir été “forcée” d’épouser son mari à l’âge de 15 ans avant de réaliser qu’il n’avait “aucun intérêt pour elle”.

Le tueur présumé a affirmé qu’il lui avait dit lors de leur nuit de noces qu'”il ne s’intéressait pas à moi et qu’il avait des relations avec d’autres femmes”.

Elle aurait avoué aux flics : “Mon partenaire me battait, moi et ma fille de cinq ans, et m’a trahie plusieurs fois.

“J’étais fatigué de ce comportement et c’est pourquoi je l’ai tué.

“J’ai vu mon mari et son amant à la maison, et nous nous sommes disputés après le départ de cette femme. Mon mari a apporté le couteau.

“Je lui ai dit que s’il me trompait, il devait me tuer pour pouvoir se débarrasser de moi. Il m’a tendu le couteau.

“J’ai tenu le couteau contre mon ventre et j’ai demandé : ‘Comment me tuerais-tu si tu voulais me tuer ?

“‘Je te poignarderais dans l’estomac’, a-t-il dit. Alors, j’ai pris le couteau et je l’ai poignardé et j’ai dit : ‘C’est comme ça que je vais te tuer.’

“Je n’ai pas compris comment j’ai fait ça tout d’un coup. Il est tombé par terre et est resté immobile.”

Il n’y avait aucune indication dans les rapports ou les sources iraniennes quant à la raison pour laquelle elle avait cuisiné les restes de son mari.

Les autorités procèdent actuellement à une autopsie du corps de l’homme.

Le chef de la police d’Eslamshahr, le colonel Ali Aghakarkhane, a déclaré: “Au début, l’accusée a fait des déclarations contradictoires, mais a ensuite décrit le meurtre en détail et a affirmé qu’elle avait tué son mari en raison d’une relation inhabituelle qu’il partageait avec une autre femme.”

La mère, qui n’a pas été nommée, a déclaré aux médias locaux qu’elle s’inquiétait de ce qui arriverait à sa jeune fille à la suite de son arrestation.