Une femme a perdu connaissance avant d’être agressée sexuellement alors qu’elle était assise dans un parc en plein jour

UNE FEMME a été assommée puis agressée sexuellement dans un parc en plein jour.

La victime, la cinquantaine, venait de sortir d’un magasin Boots et était assise sur un banc lorsqu’elle a été agressée.

Bournemouth Central Gardens, où une femme a été assommée et agressée sexuellement Crédit : GOOGLE

Elle a subi un coup soudain à la tête et a été assommée à froid dans les jardins centraux de Bournemouth dans le Dorset vendredi dernier.

Elle est revenue trois heures plus tard à l’hôpital et a déclaré à la police qu’elle avait été agressée sexuellement et qu’on lui avait volé son téléphone, sa carte bancaire et d’autres objets.

La police a déclaré que l’attaque s’était produite à une heure chargée de la journée lorsque des touristes visitaient la plage voisine de Bournemouth.

L’agent-détective Evelyn Ahmadi, du CID de Bournemouth, a déclaré: “Nous avons lancé une enquête approfondie sur cet incident et avons mené un certain nombre d’enquêtes, y compris un examen des images de vidéosurveillance disponibles.

“Nous soutenons également la victime.

“Je comprends que la zone était occupée l’après-midi avec un certain nombre de piétons dans les environs, et j’exhorte toute personne qui a été témoin d’une activité suspecte ou qui a rencontré une femme en détresse à nous contacter.”