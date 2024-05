Une femme a perdu 44 livres en effectuant deux changements simples dans son mode de vie

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Bethany Dobson a appris à préparer des versions faibles en calories de ses plats préférés. Verre Georgie

Bethany Dobson a abandonné les régimes à la mode et a appris à compter les calories pour perdre du poids de manière durable.

Dobson a perdu 44 livres en préparant des versions plus légères de ses aliments préférés et en mangeant quatre repas par jour.

Manger un quatrième repas l’après-midi peut vous aider à vous sentir satisfait et à rester sur la bonne voie, a-t-elle déclaré.

Comme beaucoup de femmes, Bethany Dobson a grandi en regardant sa mère et sa grand-mère suivre un régime à la mode après un régime à la mode. Pendant longtemps, elle a pensé qu’elle devait faire de même.

Mais ce n’est que lorsque Dobson, 22 ans, de Manchester, au Royaume-Uni, a découvert les calories, les macros (protéines, glucides et graisses) et la consommation de la bonne quantité de chacun, qu’elle a réalisé que les régimes à la mode sont inefficaces à long terme et potentiellement nocifs. .

Elle a mis ces leçons en pratique et a apporté deux changements à son mode de vie qui l’ont aidée à perdre 44 livres en quelques mois : préparer des versions plus légères de ses aliments préférés et manger quatre repas par jour au lieu de trois. Désormais coach de perte de graisse en ligne et entraîneuse personnelle, elle aide également les autres à perdre du poids de manière saine et durable.

« Je suis juste obsédé par le fait que vous pouvez manger ce que vous voulez dans un sens, mais tant que c’est macro-friendly et qu’il utilise évidemment de meilleurs ingrédients, cela peut être adapté à la perte de graisse », a déclaré Dobson à Business Insider.

Alors que le marché de la perte de poids aux États-Unis devrait atteindre 93,8 milliards de dollars en 2024, selon Market Data, l’approche de Dobson en matière de perte de poids – sans recourir à des régimes ou à des suppléments à la mode – revient à l’essentiel.

Dobson a commencé à préparer des versions faibles en calories de ses plats préférés

Lorsqu’elle était enfant, Dobson disait qu’elle était « un peu plus potelée » que les autres enfants de l’école. En tant qu’adolescente, elle pensait qu’elle devait suivre des régimes restrictifs avec des repas ennuyeux et faire du cardio excessif pour perdre du poids, et a commencé à faire des séances d’entraînement et à courir même si elle n’aimait pas ça. Vers l’âge de 17 ans, elle a commencé à faire la fête, à boire et à manger des plats gras à emporter, ce qui signifie qu’elle n’a jamais perdu le poids qu’elle souhaitait.

Les choses ont changé lorsque Dobson avait environ 18 ans et que son nouveau partenaire lui a fait découvrir la musculation et les méthodes saines de perte de graisse.

Dobson est passé de la croyance qu’il existe de « bons » et de « mauvais » aliments qui provoquent une prise de poids à l’apprentissage que l’apport calorique global est ce qui détermine si vous perdez, prenez ou maintenez du poids.

Bethany Dobson pensait que manger pour perdre du poids signifiait privation. Verre Georgie

Dobson a progressivement commencé à faire moins de fête et a essayé de perdre de la graisse en comptant ses calories tout en mangeant des aliments nourrissants, y compris beaucoup de protéines, pour s’assurer qu’elle était dans un léger déficit calorique (ou qu’elle mangeait moins d’énergie que vous n’en brûlez). Les protéines aident à vous sentir rassasié et à conserver vos muscles.

C’est la même approche recommandée par de nombreux diététistes professionnels qui ont parlé à BI de la perte de graisse saine.

« C’était la première fois que je perdais de la graisse sans suivre un régime où je meurs de faim et où je supprime la nourriture », a déclaré Dobson.

Une grande partie de cela consistait à préparer des versions plus légères de ses aliments préférés, comme les pâtes, les quesadillas et les biscuits.

Dobson était convaincue qu’elle ne voulait pas se sentir trop restreinte ou privée lorsqu’elle perdait du poids.

« La nourriture occupe une place tellement importante dans ma vie, et je ne pense pas que même si vous perdez de la graisse, vous ne devriez pas vous contenter de manger du poulet et du riz », a déclaré Dobson, décrivant un repas de base pour « le frère du gymnase ». .

« La perte de graisse n’est pas seulement une question de nutrition », a déclaré Dobson. « Et j’aime toujours dire aux gens que si vous vous concentrez uniquement sur la nutrition lorsqu’il s’agit de perdre de la graisse, vous n’irez pas très loin car votre état d’esprit y contribue énormément. »

Elle a vite réalisé que la santé et la forme physique étaient sa passion et s’est qualifiée comme entraîneuse personnelle et, pendant la pandémie de Covid, a commencé à publier ses propres recettes faibles en calories et riches en protéines sur Instagram. Son audience s’est rapidement développée (elle compte désormais 689 000 abonnés) et Dobson a lancé sa propre entreprise en coachant d’autres personnes sur la forme physique, la nutrition, l’état d’esprit et la responsabilité.

Depuis, elle a publié plusieurs livres électroniques de recettes, et le dernier est sorti le 5 juin.

« Je suis passé du simple cardio-training et des régimes à la perte de graisse de la bonne manière et à l’entraînement pour développer correctement mes muscles », a déclaré Dobson.

Manger quatre repas par jour a aidé à respecter un déficit calorique

Dobson a également commencé à manger quatre repas par jour au lieu de trois, ce qui l’a aidée à respecter son déficit calorique, a-t-elle déclaré. C’est une approche que Dobson recommande à ses clients, car elle peut aider à maîtriser la faim et les empêcher de consommer des collations moins nutritives et riches en calories.

Aucun aliment n’est interdit. Verre Georgie

Par exemple, vous pourriez prendre une collation l’après-midi composée d’un wrap complet avec du poulet et des légumes pour environ 300 calories, ce qui vous garderait rassasié et satisfait. Ou, si vous pensez que vous ne pouvez rien manger avant le dîner, vous pourriez céder et vous retrouver à chercher des biscuits, des chips et des bonbons, qui sont souvent riches en calories et ont une faible valeur nutritionnelle.

« Votre cerveau enregistre que vous prenez réellement un repas plutôt que de simplement choisir tout le temps, vous en ressortez ensuite satisfait », a déclaré Dobson.

Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais manger des aliments moins nutritifs que vous aimez – les diététistes ne recommandent pas de supprimer des aliments car cela peut conduire à une frénésie – mais réduire cette consommation peut vous aider à atteindre vos objectifs.

« Il s’agit de choisir les ingrédients de manière tactique en fonction de votre niveau de faim », a déclaré Dobson. « C’est ce qui a fonctionné pour moi dans le passé. »