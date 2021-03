Une femme à New York ouvre un garde-manger pour nourrir les gens après avoir perdu son emploi

Alors que des dizaines de New-Yorkais se sont alignés dehors sous la pluie, les caddies à la main en attendant de recevoir de la nourriture gratuite, Sofia Moncayo a conduit son équipe dans la prière.

«Nous sommes très reconnaissants envers ces gens ici. Au nom de Jésus, nous prions », a-t-elle dit, et le groupe de femmes autour d’elle a applaudi, applaudi et répondu:« Amen ». «Maintenant,» dit-elle, «allons travailler.»

À ce moment-là, ils avaient travaillé presque sans interruption pendant des heures. Ils ont ramassé de lourdes boîtes, séparé des milliers d’articles et enlevé la neige du trottoir. Ils étaient froids, mouillés et fatigués. Personne ne les paierait et ils s’en moquaient. Ils étaient simplement heureux d’être là pour quelqu’un d’autre ce jour-là.

Pendant la pandémie de coronavirus, Moncayo a dirigé le programme de distribution de nourriture par le biais de l’église Mosaic West Queens dans le quartier de Sunnyside. L’initiative a débuté en mars; Moncayo a pris les commandes un mois plus tard, alors qu’il se développait pour desservir des centaines de personnes.

Depuis, Moncayo a eu ses propres luttes. Elle a été congédiée de son emploi dans une entreprise de construction et reste au chômage. Et elle doit également cinq mois de loyer pour le studio d’arts martiaux qu’elle possède avec son mari dans le quartier.

Mais elle a continué à diriger des collectes de fonds et à coordonner des dizaines de bénévoles qui distribuent plus de 1 000 boîtes de nourriture aux familles deux fois par semaine.

«Je pense qu’aider les autres doit faire quelque chose chimiquement à votre cerveau, car si nous n’avions pas fait tout ce que nous faisons, je pense que cela aurait été une période beaucoup plus effrayante», a-t-elle déclaré. «Être capable de creuser et d’aider les autres, cela vous donne vraiment du recul et vous aide à croire que vous irez bien aussi.»

La plupart de la nourriture est donnée par un restaurant de quartier et d’autres sources. Le programme Farmers to Families Food Box a également reçu de l’aide, supervisé par le ministère américain de l’Agriculture.

Moncayo, qui est née en Colombie, a été émue comme bénévole par sa foi chrétienne en raison des souvenirs de l’insécurité alimentaire à laquelle elle a été confrontée en grandissant à New York. Elle a rappelé comment elle rejoignait sa famille dans les files d’attente pour aller chercher du pain et du fromage dans les garde-manger et comment elle ressentait parfois de la honte.

«L’une des choses que nous voulions nous assurer, c’est que nous ne considérons pas les gens sur la ligne du garde-manger comme des gens qui ont besoin de nourriture et que nous nous concentrons vraiment sur le fait que ce sont nos voisins.» »

Carol Sullivan, résidente de Sunnyside, a perdu son poste de régisseur lorsque les théâtres de Broadway ont fermé à cause du virus. Au début, elle hésitait à recevoir de la nourriture dans un garde-manger, mais elle a dit que Moncayo et les autres bénévoles l’ont accueillie.

«Cela a été un lien avec la communauté que je n’avais pas auparavant et cela évite aussi beaucoup d’anxiété d’avoir à avoir de l’argent pour payer la nourriture plutôt que d’avoir à payer les factures», a déclaré Sullivan.

«Si vous avez un dollar, vous devez l’étirer dans de nombreux endroits. Les avoir a rendu le choix moins stressant. »