Une femme à l’hôpital de Toronto après un accident avec une glissade d’eau dominicaine

Une Ontarienne qui a subi un accident «catastrophique» sur une glissade d’eau en République dominicaine qui l’a laissée paralysée et coincée à l’étranger pendant deux semaines a été transportée dans un hôpital de Toronto par ambulance aérienne.

“C’est un tel soulagement”, a déclaré Corina McCoy à CTV News Toronto.

Corina McCoy est emmenée dans une ambulance aérienne en République dominicaine.

Tard samedi matin, une ambulance aérienne est arrivée en République dominicaine pour ramener McCoy et son fils de 20 ans à Toronto. À 20 h 30, elle dit qu’elle était allongée dans un lit à l’hôpital St. Michael.

« Mon lit m’attendait », dit-elle.

Une porte-parole de l’organisation faîtière de St. Mike, Unity Health Toronto, a déclaré qu’elle était heureuse d’apprendre le retour de McCoy, mais qu’elle ne pouvait pas confirmer ou discuter des informations sur les patients.

Affaires mondiales Canada n’a pas non plus pu divulguer de détails, à part déclarer que l’organisation est au courant de rapports selon lesquels McCoy est revenu au Canada et que des responsables consulaires ont été en contact avec les autorités locales.

Corina McCoy monte à bord d’une ambulance aérienne en République dominicaine. À son arrivée à St. Mike’s, le premier ordre d’opération consistait à déterminer si McCoy avait besoin d’une deuxième intervention chirurgicale. Sa première opération a eu lieu à La Romana, en République dominicaine, peu de temps après l’incident, qui s’est produit le jour de Noël.

Elle descendait un toboggan aquatique dans un tube, qui s’est coincé, stoppant sa descente. Avant qu’elle ne puisse reprendre son élan, quelqu’un la percuta par derrière. La force de l’accident lui a brisé le cou et a fait saillir un disque dans sa colonne vertébrale.

“Je ne peux pas marcher, je ne peux pas m’asseoir, je n’ai qu’une force mineure pour me nourrir avec ma main droite”, a-t-elle déclaré à CTV News Toronto 10 jours après l’accident. “Je suis à peu près paralysé de la poitrine vers le bas.”

Corina McCoy et son fils en vacances en République dominicaine avant son accident. McCoy dit que son médecin a décidé de ne pas subir une deuxième intervention chirurgicale, donnant la priorité à la recherche d’un lit dans un établissement axé sur la colonne vertébrale et l’y déplaçant pour la rééducation.

Alors que la longueur de son chemin vers la guérison devrait être longue, McCoy dit que c’est un soulagement d’être de retour à la maison.

“J’ai l’impression qu’il y a un plan et que les soutiens sont en place maintenant”, a-t-elle déclaré.