Une femme a laissé son animal de compagnie dans un bureau en pensant que c’était une garderie pour chien

Un employé a récemment partagé une anecdote hilarante d’une femme qui n’arrêtait pas de laisser son chien à son bureau en pensant qu’il s’agissait d’une garderie pour chiens. L’employée, qui a partagé l’histoire sur Reddit, a déclaré qu’elle travaillait dans un établissement autorisant les chiens. Par conséquent, ils avaient l’habitude de garder de la nourriture pour chiens et des bols d’eau à l’entrée. “Un jour, une femme très effrénée est venue et elle avait un basset absolument énorme avec elle”, a-t-elle écrit, comme le rapporte Mirror. La femme a couru vers l’employé et lui a demandé : « Travaillez-vous ici ? Apparemment, la femme cherchait à déposer son chien pendant une journée et avait entendu parler d’un lieu de dépôt sans rendez-vous. Par coïncidence, il y avait une garderie pour chiens juste en face du bureau en question.

La propriétaire du chien, dont le nom était Otis, a expliqué que “quelque chose d’urgent” était arrivé et qu’elle devait laisser son chien dans un centre de soins pendant quelques heures. Au début, l’employée pensait que la femme était une amie de quelqu’un qui travaillait à son bureau et, par conséquent, elle a accepté le chien.

L’employée de bureau a emmené le chien dans le bureau et a présenté le toutou à ses collègues. Elle s’est occupée du chien jusqu’à ce que la femme vienne chercher son animal de compagnie. “J’avais peur qu’elle ne revienne pas, mais en même temps, mon souhait d’avoir un chien de bureau avait été exaucé”, se souvient-elle.

S’adressant au chien, elle a déclaré: «Otis était extrêmement froid. Tout ce qu’il faisait toute la journée, c’était s’allonger et baver jusqu’à ses propres oreilles. Il adorait l’attention de partout où il pouvait l’obtenir. Le propriétaire de l’animal est revenu chercher le chien et a demandé à l’employée combien devait-elle? C’est alors que l’ouvrier s’est rendu compte de la confusion.

Au lieu de la corriger, l’employé de bureau a dit un montant. “Maintenant, j’aurais probablement dû la corriger. Mais j’adorais ma journée avec le chien de bureau et je ne voulais pas être payée pour surveiller cet étrange chien toute la journée. Je viens de jeter le chiffre qui semblait juste et approprié. Elle a dit au propriétaire de l’animal: “Ce sera 20 £.”

Après cela, la dame a continué à déposer Otis au bureau, parfois trois à quatre fois par semaine. Un jour, les employés de bureau organisaient une fête de Noël et Otis était présent, alors ils ont inclus le chien dans leur photo de carte de Noël.

La propriétaire de l’animal a découvert la photo par l’intermédiaire d’une de ses amies, cliente du bureau, et s’est rendu compte de la confusion. Le propriétaire de l’animal a d’abord été troublé par toute la situation et a interrogé le travailleur à ce sujet. Elle a demandé pourquoi le travailleur n’avait rien dit ou dissipé la confusion.

La travailleuse a expliqué à quel point elle aimait avoir Otis avec elle. Le propriétaire a été convaincu et a décidé de continuer la manigance. “Otis est resté mon chien de bureau jusqu’à ce que sa famille déménage, heureusement à peu près au même moment où j’ai pris un nouvel emploi”, a écrit le travailleur.

