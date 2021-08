Une femme a laissé «prisonnier dans sa propre maison» alors que des guêpes envahissent le jardin pour se régaler des pommes du voisin la poursuit pour 200 000 £

UNE FEMME poursuit son voisin pour 200 000 £ après avoir affirmé qu’elle avait été laissée « prisonnier dans sa propre maison » alors que des guêpes envahissaient son jardin pour se régaler de pommes tombant d’à côté.

Barbara Pilcher s’est battue pour les arbres fruitiers – affirmant qu’elle avait été en proie à des bacs à compost malodorants et à des fruits pourris dans sa maison de Dunsford, dans le Devon.

Barbara Pilcher poursuit sa voisine Antoinette Williams dans une bataille judiciaire de 200 000 £

Les femmes sont des voisines – et se querellent depuis des années Crédit : Champion News

Et la femme dit qu’elle est maintenant « prisonnier dans sa propre maison » et n’a pas pu utiliser le fond de son jardin en raison des hordes d’insectes piqueurs attirés par les fruits pourris.

Les guêpes affluent vers les pommes tombées de l’arbre d’Antoinette Williams sur son herbe, affirme-t-elle.

Mme Pilcher dit qu’elle a subi des années de harcèlement, d’intrusion et de nuisance et demande une indemnisation – ainsi qu’une injonction pour éviter tout problème futur.

Mais la jardinière Mme Williams défend la demande et affirme que le cas de son voisin est sans fondement et « insignifiant ».

Le tribunal a appris que Mme Williams avait emménagé dans le chalet de Dunsford il y a près de 40 ans, tandis que Mme Pilcher avait acheté la propriété voisine en 2010.

Mais en 2013, des tensions se sont développées à propos de la limite entre leurs deux jardins arrière – puis Mme Williams aurait sauté dans le jardin de son voisin pour arracher une plante.

ÇA VA PIQUER !

D’autres poussées ont suivi au fil des mois et des années – avec Mme Williams qui aurait « crié et se moquer d’elle », bloquant son parking devant sa propre maison et « à plusieurs reprises et inutilement » remuer le bord de l’herbe dans sa voiture.

Et en janvier 2015, Mme Pilcher a appelé la police contre son voisin en guerre pour avoir frappé à sa porte d’entrée et lui avoir crié dessus.

Le tribunal du comté de Central London a appris que Mme Pilcher aurait déjà accumulé une facture d’avocats « horrible » de 200 000 £ dans la lutte avec son voisin aux doigts verts.

Au tribunal, Mme Williams a insisté sur le fait que c’était elle qui avait été provoquée par son voisin après que Mme Pilcher lui eut donné le majeur depuis sa fenêtre plus tôt dans la journée.

Mme Williams a déclaré: « J’étais allée à sa porte d’entrée pour lui demander si elle déplacerait sa voiture car elle bloquait l’accès et elle est venue à la fenêtre et a fait un geste très grossier. »

Mme Pilcher réclame également des dommages-intérêts pour nuisance sur la base de la façon dont son voisin a positionné ses bacs à compost et de la façon dont les fruits tombent dans son jardin du pommier de Mme Williams.

Elle a déclaré: «Ils sont souvent laissés à découvert et débordent. Au fil du temps, l’odeur s’est aggravée et a laissé la revendicatrice incapable d’utiliser le fond de son jardin. »

En plus de cela, Mme Pilcher dit que son voisin n’a pas réussi à tailler un pommier en surplomb qui a déposé de grandes quantités de fruits sur sa parcelle.

Si elles sont laissées au sol, les pommes pourrissent et attirent les guêpes, a déclaré son avocat – ce qui est alarmant pour Mme Pilcher car elle a une allergie aux guêpes et a été hospitalisée en 2018 à la suite d’une attaque.

RANGÉE DE QUARTIER

Elle a ajouté: «En conséquence, Mme Pilcher n’a pas pu utiliser le fond de son jardin en raison de l’odeur des pommes pourries et des composteurs, de la peur des pommes qui tombent et de la peur des guêpes, ayant été hospitalisée en 2018 après avoir été piquée. plusieurs fois par des guêpes d’un nid de guêpes à proximité.

« Bien que son allergie la rende plus sensible aux problèmes de pourriture des fruits menant à l’activité des insectes, il est suggéré que tout utilisateur raisonnable considérerait la quantité de fruits pourris et les problèmes ultérieurs de guêpes et d’autres insectes comme une nuisance. »

Mme Pilcher a enregistré certaines des singeries de son voisin sur CCTV et a tenu un « journal des incidents », a déclaré le tribunal.

En plus des plaintes concernant l’obstruction de son parking, elle affirme que Mme Williams l’a harcelée en « toussant et en faisant du bruit près d’elle » et en lui pinçant le poste.

Et son avocat a déclaré au juge Cohen: «La demanderesse s’est sentie comme une prisonnière dans sa propre maison, effrayée par la réaction de Mme Williams à toute action, devant se cacher d’elle et avec sa famille réticente à lui rendre visite.

« Il est soutenu que les actions de Mme Williams constituent clairement du harcèlement lorsqu’elles sont prises ensemble en tant que ligne de conduite. »

Mais Neil Vickery – pour Mme Williams – a fait valoir que les problèmes clés de l’affaire, tels que le différend frontalier, ont déjà été résolus.

Il a qualifié les allégations d’intrusion, de harcèlement et d’obstruction de Mme Pilcher de « insignifiantes », et a déclaré qu’il avait espéré qu’elles auraient été abandonnées avant le procès.

« Mme Williams ne sait pas quels sont les frais de Mme Pilcher, mais il semble peu probable qu’ils soient inférieurs à 200 000 £ », a-t-il ajouté, rejetant la plainte contre Mme Williams comme « un litige regrettable et ridiculement coûteux ».

Le procès se poursuit.