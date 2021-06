Une femme à la recherche d’une boîte de nuit se retrouve accidentellement à un entretien d’embauche de strip-teaseuse

Partageant une histoire bizarre d’entretien d’embauche, un utilisateur de Reddit a raconté comment une confusion et un chaos total l’ont amenée à un emploi de strip-teaseuse dans un club voisin. La femme qui a choisi de rester anonyme dans ce post désormais viral, raconte comment son enthousiasme pour une nouvelle boîte de nuit dans le quartier a pris forme après cet incident effrayant qui s’est produit avec elle il y a 10 ans, alors qu’elle n’avait que 18 ans. Elle écrit qu’un jour De retour de l’école, elle a vu des travaux de rénovation en cours dans un bâtiment voisin qui semblait être une boîte de nuit à venir. Enthousiasmée par le lieu de rencontre à venir, elle se tenait devant le bâtiment pour obtenir plus d’informations sur l’endroit afin qu’elle puisse le vérifier en ligne. Alors qu’elle se tenait là, une grande dame blonde s’est approchée d’elle de l’intérieur et lui a demandé si elle pouvait l’aider. La femme dit que la blonde avait toute l’ambiance « proxénète », mais qu’elle voulait avoir l’air cool, alors elle lui a dit qu’elle était juste en train de vérifier l’endroit et qu’elle pensait y passer un jour. Elle demanda au blond plus d’informations sur l’endroit.

Après quoi le blond l’examina de la tête aux pieds et lui demanda son âge. « 18 ans 5 mois », a répondu la femme dans toute l’excitation. Le blond l’a invitée à l’intérieur du club pour un verre et une rencontre avec le partenaire du club afin qu’ils puissent lui donner plus d’informations sur l’endroit. Attiré par l’offre de boissons gratuites , elle a décidé de suivre le courant et de ne pas trop réfléchir. En montant dans cette pièce derrière la scène du club, la femme a vu des photos de femmes à moitié nues et des poteaux sur le centre de la scène. Après avoir présenté cette femme au partenaire de le club, le blond les laissa seuls et sortit de la pièce.

La situation est devenue étrange et la femme a cherché une sortie, mais l’homme a insisté pour en savoir plus sur elle, savoir où elle habitait ou si elle savait danser ou non. Il lui a même demandé si elle se droguait. Les questions l’ont confondue, mais elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait probablement d’un entretien d’embauche lorsque l’homme lui a demandé la pièce d’identité.

Elle ne savait pas quoi faire ensuite et lui a remis la pièce d’identité. Il l’a rendu après l’avoir bien regardé et a parlé des plans pour une grande ouverture du club. Il a ajouté qu’ils cherchaient un danseur et même « quelque chose de plus ». Il a demandé de laisser tomber son numéro de contact qu’elle a écrit sur un morceau de papier et est sorti de la pièce « en le remerciant pour son temps ».

Elle a reçu un appel des propriétaires l’informant de la sélection, mais la femme a prétendu qu’elle avait changé d’humeur et qu’elle n’était plus intéressée par le travail.

Son histoire est rapidement devenue virale, obtenant plus de 20 000 votes positifs sur Reddit avec plusieurs commentaires des utilisateurs.

Que pensez-vous de cet incident ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici