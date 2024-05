Une femme a été mal diagnostiquée pendant des années avant de découvrir la source d’une douleur intense

Une femme a souffert de symptômes débilitants pendant plus d’une décennie avant que les médecins ne lui diagnostiquent finalement une endométriose.

Chloe Durrington, 26 ans, souffrait de règles douloureuses depuis l’âge de 14 ans, mais a déclaré qu’elle avait été mal diagnostiquée à plusieurs reprises et que ses symptômes avaient été passés sous le tapis. L’endométriose est une maladie chronique dans laquelle la muqueuse de l’utérus, ou utérus, se développe à d’autres endroits, provoquant des douleurs dans le bassin et parfois des difficultés de fertilité.

« Je souffre d’endométriose de stade quatre », a déclaré Durrington, qui a reçu un diagnostic l’année dernière. Semaine d’actualités.

« J’ai commencé à avoir des règles extrêmement douloureuses et des saignements abondants à l’âge de 14 ans, mais les médecins m’ont toujours dit que ce que je vivais était tout à fait normal.

« Au cours des huit années suivantes, mes symptômes se sont progressivement aggravés et j’ai donc fait des allers-retours entre mes rendez-vous chez le médecin, mais je n’arrivais toujours à rien. On me répétait constamment que ma douleur était « normale », mais je savais que ce n’était pas le cas. » dit-elle.

Chloé Durrington a reçu un diagnostic d’endométriose l’année dernière. Elle souffrait de symptômes débilitants depuis l’âge de 14 ans, mais ne s’est jamais sentie « prise au sérieux ».

@endometriosischlo



« Je savais que la douleur n’était pas « dans ma tête » ou que j’étais « juste dramatique ». Ainsi, après des recherches en ligne, je suis tombée sur une maladie appelée endométriose et j’ai réalisé que j’avais tous les symptômes. Avance rapide jusqu’en 2020, et après avoir discuté avec mon médecin, j’ai finalement été orientée vers la gynécologie. L’inconvénient était que la liste d’attente pour être consultée était longue. trois ans », a-t-elle ajouté.

Durrington a eu son premier rendez-vous avec un gynécologue en 2023.

« Elle a fait une échographie interne et a découvert que j’avais un gros kyste sur mon ovaire gauche. Cela semblait être un ‘kyste chocolaté’, associé à l’endométriose, mais la seule façon de le diagnostiquer officiellement est la chirurgie. »

» Depuis, j’ai subi deux opérations chirurgicales et cela a confirmé que j’avais une endométriose de stade quatre. Stade quatre parce qu’elle a beaucoup progressé au cours des 12 dernières années. Je suis également aux premiers stades de l’adénomyose. J’ai encore besoin d’une autre intervention chirurgicale pour retirez mon ovaire gauche car il est irréparable », a-t-elle ajouté. L’adénomyose est une maladie dans laquelle la muqueuse de l’utérus commence à se développer dans le muscle de sa paroi.

Détection de l’endométriose

Les chercheurs estiment qu’au moins 11 pour cent des femmes aux États-Unis, soit plus de 6,5 millions de femmes, souffrent d’endométriose, selon les conclusions de l’Office on Women’s Health. Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé montrent que cela affecte environ 190 millions de femmes et de filles en âge de procréer à l’échelle mondiale.

La maladie voit les tissus se développer à l’extérieur de l’utérus. Cela peut commencer au moment des premières règles d’une personne et durer jusqu’à la ménopause. Les cellules d’endométriose qui se développent dans d’autres parties du corps, comme la région pelvienne, les ovaires ou les trompes de Fallope, ne peuvent pas être éliminées par le corps et s’accumulent au contraire. Cela provoque à son tour une inflammation, des douleurs et la formation de tissu cicatriciel, qui peuvent également créer des difficultés de fertilité.

« Vous pouvez tomber enceinte, mais vous aurez peut-être besoin d’une assistance reproductive », a déclaré Sameena Rahman, obstétricienne et gynécologue certifiée. Semaine d’actualités.

« L’endométriose peut avoir un impact sur la fertilité, notamment en raison des adhérences pelviennes et d’autres facteurs, et on peut estimer qu’entre 30 et 50 pour cent des patientes atteintes d’endométriose peuvent souffrir d’hypofertilité ou d’infertilité », a-t-elle ajouté.

Beaucoup de personnes atteintes d’endométriose citent les saignements menstruels abondants comme l’un des symptômes les plus difficiles auxquels elles doivent faire face.

Bien que la cause de la maladie soit encore inconnue et qu’il n’existe pas encore de remède, ses symptômes peuvent être traités par des médicaments et, dans certains cas, par une intervention chirurgicale. Cette dernière est une voie que Durrington, qui vit au Royaume-Uni, a décidé de suivre après que ses symptômes aient été ignorés pendant si longtemps que son état est passé du stade un au stade quatre.

Durrington trouve « fou » que si le kyste n’avait pas été découvert sur son ovaire gauche, elle n’aurait toujours pas eu de diagnostic. Et certaines femmes doivent attendre plus longtemps en raison de la nécessité d’une intervention chirurgicale pour obtenir un diagnostic.

« L’endométriose elle-même est généralement indétectable aux échographies, aux analyses de sang et parfois même aux IRM », a déclaré Durrington.

Pourquoi l’endométriose est-elle souvent mal diagnostiquée ?

Le Dr Daniel Bodri, obstétricien et gynécologue consultant, s’est entretenu avec Semaine d’actualités sur la maladie et pourquoi elle est souvent négligée par les professionnels de la santé.

« Le diagnostic de l’endométriose peut être difficile car les symptômes peuvent à la fois varier et être similaires à ceux d’autres maladies », a déclaré Bodri. Semaine d’actualités.

« Cependant, si vous présentez l’un des symptômes de l’endométriose, vous devriez consulter un médecin généraliste. Pensez à noter vos symptômes dans un journal pour vous aider à analyser quand et à quelle fréquence ils surviennent. »

« Il se peut qu’on vous recommande des traitements ou qu’on vous oriente vers un spécialiste pour des tests plus approfondis. La seule façon d’être certain que vous souffrez d’endométriose [is] grâce à une laparoscopie qui peut montrer des plaques de tissu d’endométriose », a-t-il ajouté.

Bodri a poursuivi en disant que même s’il n’existe aucun remède contre l’endométriose, ses symptômes peuvent être bien gérés grâce à une variété de traitements tels que des analgésiques, des interventions chirurgicales et des médicaments hormonaux tels que la pilule contraceptive. Cependant, comme Semaine d’actualités Déterminée précédemment, cette dernière option peut s’avérer source de discorde en raison de ses propres effets secondaires potentiels.

Des avancées scientifiques ont également été réalisées qui peuvent nous aider à mieux comprendre cette maladie.

Une étude de 2023 de l’Université d’Oxford qui comprenait ADN de 60 600 femmes atteints d’endométriose et 701 900 sans, ont révélé des « preuves convaincantes » d’une base génétique commune à l’endométriose et à d’autres types de douleur apparemment sans rapport avec la maladie, notamment la migraine, les maux de dos et les douleurs multisites.

«Je veux sensibiliser les gens à cette maladie»

Ces dernières années, des célébrités comme Mandy Moore, Chrissy Teigan, Lena Dunham, Padma Lakshmi, Alexa Chung, Halsey et Emma Roberts ont toutes parlé de leur expérience avec cette maladie.

L’acteur Roberts, star de Madame Web et Holidate, s’est entretenu avec Les États-Unis cosmopolites en 2021 sur le fait de devoir consulter une femme médecin pour enfin obtenir un diagnostic d’endométriose à la fin de la vingtaine.

« [After that] on a confirmé que je n’étais pas dramatique », avait-elle déclaré au magazine à l’époque.

Durrington a également décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux pour sensibiliser l’opinion publique à cette maladie et a rapidement découvert que de nombreuses autres personnes avaient vécu la même expérience qu’elle.

« Après ma première opération et le retard du diagnostic, j’ai décidé de créer un compte Instagram pour soutenir les autres qui traversent ce que j’ai vécu et pour sensibiliser à cette maladie », a déclaré Durrington, qui publie sous le nom d’Endo Chloe, sur le compte. @endometriosischlo.

« J’ai été tellement choquée de voir à quel point les gens connaissent peu cette maladie, même si elle touche une personne sur dix qui a ses règles. »

Durrington s’ouvre sur la plateforme de médias sociaux à plus de 11 000 abonnés sur sa vie de « fille malade chronique ». Dans le but de lever le voile sur ce que signifie ressentir une douleur quasi constante sans être « prise au sérieux », elle publie régulièrement des mèmes sur les médecins dédaigneux.

L’un d’eux est devenu une sensation virale et a suscité une vague de commentaires sur l’écart en matière de santé entre les sexes et sur ce que cela laisse à ceux qui attendent d’être vus pour une suspicion d’endométriose.

La vidéoqui a été partagé en ligne le 23 février, se moquait de la façon dont le médecin de Durrington lui avait répété à plusieurs reprises que « les douleurs menstruelles sont normales » après avoir détaillé ses symptômes les plus graves.

La publication a été likée plus de 149 000 fois depuis qu’elle a été partagée sur les réseaux sociaux et a incité les téléspectateurs à exprimer leurs expériences similaires ainsi que leurs réflexions sur l’écart en matière de santé entre les sexes dans la section commentaires.

Un utilisateur a écrit : « ‘Je suis dans ce domaine depuis 20 ans’, oui mais sans utérus, non ? »

Un autre a ajouté : « Nous devons normaliser les médecins de sexe masculin utilisant un simulateur de règles ou de grossesse avant qu’ils puissent obtenir un diplôme en médecine. »

« L’inconfort est normal. Vomir et s’évanouir à cause d’une douleur atroce n’est pas normal », a partagé un troisième utilisateur.

Un autre utilisateur a évoqué la façon dont le contrôle des naissances est fréquemment proposé aux femmes qui souffrent de douleurs menstruelles atroces.

« Tiens, prends un moyen de contraception », ont-ils plaisanté.

L’année dernière, Semaine d’actualités J’ai discuté avec plusieurs femmes qui affirmaient chacune avoir le sentiment que la contraception leur avait été proposée comme une solution universelle à leurs troubles hormonaux ou menstruels, souvent sans être pleinement informées des risques associés, certains étant tout aussi graves. comme les adénomes hépatiques – tumeurs rares du foie.

Durrington a déclaré à propos de la popularité de son message : « Je sais que les mèmes sont très populaires en ce moment, alors j’ai décidé de créer cette vidéo comme une petite blague sur la façon dont on m’a dit que mes règles douloureuses étaient ‘normales’ pendant si longtemps, alors qu’en fait je souffrait d’une maladie grave, dans l’espoir que cela puisse atteindre d’autres personnes qui luttaient également pour les sensibiliser à l’endométriose.

« Je ne m’attendais pas du tout à ce que cela devienne viral, mais depuis, j’ai reçu tellement de messages d’autres personnes à qui on a dit la même chose et qui me demandaient des conseils. Je suis tellement heureuse de pouvoir maintenant aider d’autres personnes qui le sont. je vis une expérience semblable à celle que j’ai vécue. »

Durrington espère également que l’on en apprendra bientôt davantage sur l’endométriose et que celles qui soupçonnent fortement qu’elles en souffrent pourront faire valider leur douleur à un stade plus précoce de leur parcours vers un diagnostic.

Elle a déclaré : « L’endométriose est répertoriée comme l’une des 20 affections les plus douloureuses et pourtant elle n’est toujours pas prise au sérieux. Peut-être qu’en sensibilisant à ce sujet, cela changera à l’avenir. »

Mise à jour le 14/05/24, 8 h 27 HE : Cet article a été mis à jour avec des commentaires supplémentaires de l’obstétricienne et gynécologue Sameena Rahman.

