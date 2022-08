Une femme a dit de se couvrir au parc à thème car ses “gros seins mettent les gens mal à l’aise”

UNE MODÈLE affirme qu’on lui a dit de se couvrir dans un parc à thème pour avoir porté un haut court car ses “gros seins mettent les gens mal à l’aise”.

Whitney Paige Venable, 26 ans, de Floride, aux États-Unis, a visité Universal Studios à Orlando et dit qu’elle a été choquée de la façon dont elle a été traitée par le personnel.

Whitney Paige Venable a été invitée à changer de haut Crédit : Jam Press/@whitneypaige.tv

La jeune femme de 26 ans a déclaré qu’elle se sentait “discriminée” Crédit : Jam Press/@whitneypaige.tv

Le mannequin affirme qu’un employé l’a informée qu’elle devrait couvrir son décolleté si elle voulait être autorisée à entrer dans le parc.

Whitney portait un haut court blanc et un short vert menthe, mais dit que de nombreuses autres femmes portaient des tenues similaires.

“Je me suis sentie humiliée et gênée”, a déclaré Whitney, qui compte 1,6 million d’abonnés sur Instagram.

“On m’a dit que je devais changer de haut pour pouvoir entrer. Je pense que c’est parce que j’ai naturellement de gros seins et que cela met les gens mal à l’aise, mais pour autant que je sache, mes vêtements n’étaient pas contraires aux règles.

“J’ai l’impression d’avoir été victime de discrimination à cause de la taille de mes seins. J’ai remarqué que d’autres personnes me fixaient et je me suis sentie vraiment gênée. C’était humiliant.”

L’incident s’est produit en 2021 mais n’a été révélé que cette année.

Dans une vidéo, Whitney peut être en route pour Universal Studios avec un ami, le couple ayant l’air excité pour leur journée.

Quelques instants plus tard, leur bonne humeur est anéantie alors qu’une deuxième vidéo les montre debout à l’entrée du parc, attendant d’être laissés entrer car Whitney aurait alors dit que sa tenue était “inappropriée”.

“Donc, je suppose que mon haut est inapproprié pour Universal, nous avons un problème en ce moment”, peut-on l’entendre dire.

Dans une vidéo de suivi, Whitney, qui a été refoulée à l’entrée, déclare : “Donc, apparemment, je dois aller me changer pour un haut plus approprié, même si j’ai vu beaucoup de gens ici porter des hauts ressemblant à des soutiens-gorge de sport. .”

Parlant de l’incident, elle a déclaré: “J’avais l’impression d’être prise pour cible et c’était l’été donc il faisait chaud, je n’ai pas vraiment compris [the issue] mais avoir de gros seins naturels attire l’attention.

“J’ai fini par mettre un autre haut par-dessus le soutien-gorge de sport, mon amie avait un autre haut dans la voiture.

“Mais j’ai fini par l’enlever plus tard dans le parc parce qu’il faisait chaud et moche et le fait que j’ai été jugé m’a vraiment p*****.

“Les femmes plus petites peuvent porter ce qu’elles veulent, mais avoir de gros seins devient sexualisé.”

L’année dernière, Whitney affirme qu’elle a été bannie par Twitter après que des personnes aient signalé ses clichés coquins.

“Un jour, j’ai changé ma photo de couverture en une photo innocente de moi montrant ma silhouette – mais je portais des sous-vêtements”, a-t-elle déclaré.

“Et tout à coup, mon compte a été banni. Cela m’a fait me sentir discriminé parce qu’il y a des photos bien pires sur Twitter. Ce n’est pas juste.”

Universal Studios a été approché pour commenter.

Le modèle est allé à sa voiture et a changé son haut Crédit : Jam Press/@whitneypaige.tv