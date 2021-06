Une femme a critiqué Reddit Rant sur les parents offrant «seulement» Rs 14 Lakh pour les frais de mariage

Planifier quelque chose d’aussi énorme qu’un mariage prend chaque centime que l’on a économisé au cours de sa vie. Malgré la réduction des dépenses supplémentaires, les cérémonies de mariage font un trou dans votre poche. Par conséquent, il est courant de demander des fonds ou d’emprunter de l’argent à vos proches pour célébrer votre grand jour en toute simplicité. Cependant, la diatribe d’une future mariée sur Reddit sur la façon dont ses parents sont revenus sur leur promesse de couvrir son mariage et ont ensuite réduit de moitié le budget a conduit à une discussion sur la plate-forme.

Le message anonyme a été partagé sur le forum de Reddit, Am I the A **hole, où la femme a révélé qu’elle avait menacé ses parents de s’enfuir après qu’ils se soient retirés de leur promesse de lui donner 40 000 $ (environ 29 35 000). Ils ont ensuite accepté de ne donner que 20 000 $ (environ 15 000 000 Rs) après qu’elle eut pris la plupart des dispositions. La fille unique a affirmé que ses parents, qui se portent bien, avaient toujours dit qu’ils paieraient pour le mariage. À l’origine, elle a fixé le budget à 25 000 $ (environ Rs 18 33 000) et a estimé les coûts du lieu, du photographe et du vidéaste en gardant les limites à l’esprit.

Plus tard, son père lui a assuré que le budget était de 40 000 $ afin qu’elle n’ait pas à se soucier de son grand jour et qu’elle puisse profiter du processus de planification en détail. Mais sa mère a rapidement commencé à la pousser à réduire son budget et lui a promis mille dollars en cadeau si elle avait un cadeau moins cher. Elle a ajouté que sa mère est notoire, donc, elle ne lui fait pas confiance, ajoutant que son fiancé et elle ont convenu d’avoir un beau mariage au lieu d’accepter des cadeaux.

Elle a en outre souligné que sa mère avait parlé à ses amis pour savoir combien ils avaient payé pour le mariage de leurs filles et l’avait rassurée qu’ils pouvaient donner 25 000 $. Étonnamment, elle a été choquée lorsqu’ils ont réduit de moitié le montant de 40 000 $ et ont finalement fixé le budget à 20 000 $. Semblant frustrée par l’étape, la future mariée s’est plainte que sa mère la pousse à utiliser les mêmes vendeurs que ses amis ont embauchés, au lieu de son propre choix et l’oblige à avoir un « mariage dans la grange du sud » alors qu’elle aime « plus moderne élégance.’

Furieuse, elle a expliqué qu’elle n’aurait pas été contrariée par la décision soudaine si elle avait été prise beaucoup plus tôt et non tirée de nulle part, surtout après que sa mère ait dépensé 3 000 $ (environ 2 20 000 Rs) pour sa robe et son voile, laissant le budget restant à 17 000 $. La future mariée a ajouté qu’elle et son fiancé étaient dans une relation à distance, par conséquent, elle a dit à sa mère qu’elle préférait s’enfuir que de ne pas profiter du jour de son mariage.

La future mariée a réalisé qu’elle voulait juste se marier avec l’homme qu’elle aime plutôt que de discuter d’un budget de mariage avec ses parents.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici