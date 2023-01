Une femme a comparé différents points de vente McD et voici ce qu’elle a découvert

La plupart d’entre nous savent quoi commander dans nos restaurants de restauration rapide préférés, comme KFC, Burger King et McDonald’s. La plupart du temps, cet ordre ne change pas selon que vous le commandez à Chennai ou à Delhi car le menu est presque similaire. Cependant, selon les goûts alimentaires de la population locale, les menus et les prix de ces restaurants de restauration rapide peuvent varier d’un pays à l’autre. Annika Swanson, une citoyenne américaine, a partagé les différences frappantes entre un McDonald’s en Australie, où elle réside actuellement, et un McDonald’s aux États-Unis. Annika a évoqué les contrastes entre les deux McDonalds dans une vidéo TikTok qu’elle avait publiée.

Annika a comparé le coût des hamburgers et a noté qu’il était considérablement plus cher au McDonald’s australien qu’aux États-Unis et a déclaré : « Nous sommes au McDonald’s australien. Je ne peux pas oublier que le McChicken coûte 7,35 $. C’est beaucoup moins cher en Amérique. Elle poursuit en disant que la quantité ou la taille des portions aux États-Unis permet aux gens d’acheter plus de nourriture pour moins d’argent.

Elle a en outre noté que certains éléments du menu n’étaient disponibles qu’à un moment donné. Le McChicken, par exemple, n’était plus disponible après une certaine heure de la journée. De plus, Annika a parcouru le menu australien et a découvert que plusieurs plats du menu, tels que des pétoncles de pommes de terre avec du sel de poulet, du pain aux bananes, des macarons au chocolat, des sandwichs grillés et de l’eau pétillante, n’étaient disponibles qu’en Australie. “C’est quelque chose que nous n’avons pas en Amérique”, a-t-elle ajouté.

Quand Annika a choisi d’avoir des McNuggets, elle a révélé qu’une version en trois morceaux des pépites de poulet était disponible en Australie. “Ils ont aussi des McNuggets en trois pièces, qu’ils n’ont pas en Amérique, et c’est ce que je reçois”, a-t-elle déclaré. Ses amis ont donné aux nuggets de poulet une note de 7,5 sur 10 et ont déclaré qu’ils étaient trop petits quand par rapport aux pépites aux États-Unis.Un autre ami a fait l’observation qu’ils recevaient un petit contenant de sauce avec leur repas, ce qui n’est pas courant aux États-Unis.

Plus tôt le mois dernier, une vidéo du tout premier point de vente McDonald’s entièrement automatisé au Texas, aux États-Unis, avait fait surface sur Internet et avait impressionné les gourmets.

