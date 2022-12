Une femme a blessé six députés à l’aéroport de la Nouvelle-Orléans: rapports

Des responsables ont déclaré qu’une femme avait blessé six adjoints du shérif en refusant de sortir d’un avion dans un aéroport de Louisiane au début de Thanksgiving, a rapporté samedi le Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Les autorités ont déclaré que la femme de 25 ans avait mordu, donné des coups de pied et craché sur les adjoints du shérif de Jefferson Parish à l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, selon des informations locales.

Les députés répondaient aux demandes des employés de la compagnie aérienne Spirit de retirer la femme, qui serait devenue furieuse et aurait demandé aux passagers à proximité qu’elle supposait être latinos s’ils faisaient de la contrebande de cocaïne. Les ambulanciers paramédicaux ont soigné les députés sur place, selon les dépêches locales.

La police a inculpé la femme de six chefs de coups et blessures sur un policier, de trois chefs de trouble à l’ordre public, d’un chef de résistance à l’arrestation par la force et d’un autre chef de maintien après interdiction, selon des informations. La femme a été libérée du centre correctionnel de la paroisse de Jefferson plus tard dans la journée après avoir payé une caution de 10 750 $ et doit comparaître devant le tribunal le 23 janvier.

Les rapports sur le mauvais comportement des passagers ont monté en flèche depuis que les voyages en avion ont augmenté après les premiers arrêts pandémiques.

The Associated Press