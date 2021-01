Un petit garçon aurait été assassiné par sa belle-mère qui a ensuite blâmé Covid-19 pour sa mort.

Azzam Al Abdullah, sept ans, a été retrouvé mort dans une mare de sang à son domicile en Turquie après que Raasa Osman, 27 ans, l’ait battu avec un tuyau.

L’incident présumé a eu lieu au domicile de la famille, rue Pirhasan, dans la ville de Konya, vers 1h30 du matin en mars 2020.

Selon les médias locaux, Osman a tué le petit Abdullah dans un accès de colère après son retour à la maison après un couvre-feu.

Osman a depuis été condamné à la prison à vie pour ce crime.

Elle aurait battu son beau-fils avec un tuyau avant de le soulever et de le jeter au sol à plusieurs reprises, lui faisant perdre connaissance.

Elle a ensuite versé de l’eau sur son visage et l’a mis sur son lit alors que du sang commençait à couler de sa bouche.

ELLE A DIT « UN ENFANT EST MORT DE CORONA »

L’oncle du garçon, Ismail Al Abdullah, qui l’a trouvé mort et couvert de sang, a déclaré à la police que la belle-mère avait déclaré que l’enfant était mort du coronavirus et qu’il devait être enterré immédiatement.

Il a dit: «Quand je suis entré, elle avait enveloppé l’enfant dans une couverture comme si elle avait enveloppé le corps. Elle ne voulait pas que quiconque sache.

« Raasa aurait enterré mon neveu sans que personne ne le sache. »

Après avoir été arrêtée, la belle-mère a d’abord dit à la police que le garçon était rentré tard avec des ecchymoses sur le corps après une bagarre.

Selon certaines informations, elle a avoué par la suite qu’elle l’avait battu avec un tuyau d’arrosage, mais a déclaré qu’elle n’avait aucune intention de le tuer.

Raasa a déclaré au juge lors de son audience: « Je ne l’ai pas fait délibérément. Je n’avais pas l’intention de le tuer.

«Je l’ai battu parce qu’il est rentré tard et que je n’ai personne pour m’occuper de moi ici.

« Je demande ma libération. »

L’enquête a révélé que l’enfant, dont le père avait été expulsé vers la Syrie environ 15 jours avant l’incident, restait avec sa belle-mère et ses frères et sœurs et avait été contraint de ramasser des ordures dans les rues pour de l’argent.

L’oncle du garçon a dit qu’elle le forçait à travailler tout le temps et qu’elle prendrait tout l’argent qu’il gagnait.

Osman aurait été condamné à la prison à vie et le tribunal a déclaré qu’il n’y aurait pas de réduction de peine.