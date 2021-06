Une femme « a aspergé son ex-mari d’eau de Javel avant de lui trancher la gorge et de le laisser mourir avec un couteau dans le dos »

UNE FEMME a été accusée de meurtre après avoir prétendument aspergé son ex-mari d’eau de Javel avant de lui trancher la gorge.

Bonita Vivien Coue, 53 ans, a été arrêtée à Brisbane, en Australie, mercredi soir après avoir prétendument tué Kerry Michael Rooney.

5 Kerry Michael Rooney aurait été poignardé à mort par son ex-femme Crédit : Facebook

5 Rooney aurait été aspergé d’eau de Javel avant d’être poignardé à plusieurs reprises Crédit : EPA

Jeudi, le tribunal des arrestations de Brisbane a appris comment Coue aurait pris un bus pour l’appartement de Rooney avec une bouteille d’eau de Javel, un pistolet jouet et deux couteaux de cuisine.

Le père célibataire était sorti avec son fils de 10 ans lorsque Coue est arrivé et elle aurait donc attendu dans l’escalier de son immeuble.

Les agents affirment que Coue avait surveillé Rooney, 51 ans, pendant deux semaines avant le meurtre présumé.

Au retour de Rooney chez lui mercredi soir, la police a allégué que Coue l’avait aspergé d’eau de javel au visage avant de le poignarder au cou, aux jambes, au dos, au torse et aux mains.

Rooney avait tenté de s’échapper de Coue à plusieurs reprises et avait crié à l’aide, mais elle l’aurait suivi et aurait continué à le poignarder.

Après qu’il soit finalement tombé au sol au milieu de la rue, la police allègue que le Coue s’est penché sur lui et lui a fendu la gorge.

Un couteau était toujours planté dans le dos de Rooney lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux.

Coue, d’origine hongroise, est également accusée d’avoir pointé son arme-jouet sur un voisin qui a tenté d’intervenir avec une batte de baseball l’obligeant à partir et d’avoir tenté de vaporiser de l’eau de javel sur un voisin.

5 Une femme pleure sur les lieux du meurtre présumé de Rooney Crédit : EPA

5 Rooney était sorti mercredi avec son fils de 10 ans Crédit : Facebook

Des documents judiciaires ont affirmé que l’accusation avait qualifié l’attaque présumée de « préméditée, brutale et déséquilibrée ».

Le surintendant-détective Tony Fleming a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que Coue et Rooney étaient déjà mariés et que leur relation avait pris fin il y a des années.

« Nous allons alléguer que l’homme s’est enfui et que la femme l’a suivi et l’a ensuite poignardé au cou », a-t-il déclaré.

« D’après ce que j’ai compris, la victime et le délinquant étaient auparavant dans une relation à long terme et ont eu un enfant ensemble, mais cette relation a pris fin il y a plus de cinq ans.

« Je crois comprendre que la victime masculine n’avait aucune raison de soupçonner qu’il serait piégé hier soir. »

Coue a été inculpé de meurtre, de deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles et d’avoir été armé pour faire peur.

En entendant les accusations portées, elle a déclaré devant le tribunal: « Puis-je dire que la première accusation est vraie … et la quatrième était la légitime défense. »

L’affaire a été ajournée jusqu’au 12 juillet.