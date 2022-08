Une femme a aperçu une BÊTE massive en train de choquer les spectateurs alors que beaucoup étaient convaincus qu’il s’agissait d’un loup terrible de Game of Thrones

Une propriétaire de PET a stupéfié les passants après avoir été filmée en train de promener son énorme bête dans la rue, certains la comparant au mythique Dire wolf de Game of Thrones.

L’énorme créature atteignit la taille de son propriétaire alors qu’elle déambulait devant elle en laisse.

Après que des images du chien gargantuesque aient été partagées en ligne, un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur incrédulité quant au fait qu’il puisse s’agir d’un chien domestique.

Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un loup qui se promenait le long de la route.

Des images de la créature se promenant aux États-Unis ont été partagées sur le site de blog vidéo Worldstar, où elles ont rapidement accumulé plus de 100 000 vues.

Dans le clip, on peut entendre une mère et sa fille se disputer exactement sur le type d’animal qu’est l’animal.

“C’est gros!” dit l’enfant avant que sa mère ne demande: “Est-ce un loup ou un chien?”

Son enfant répond : “C’est un chien, maman ! Je l’ai vu passer !”

La vidéo a déclenché un débat féroce en ligne sur ce qu’était la créature.

Plusieurs commentateurs ont déclaré que la bête ressemblait à un lévrier irlandais en raison de ses cheveux gris hirsutes et de sa taille de mammouth.

“Elle a le loup sanguinaire de Jon Snow”, a déclaré un commentateur, faisant référence à la créature élevée par le personnage de Game of Thrones.

D’autres ont plaisanté en disant que l’animal était une hyène ou un loup-garou, tandis que des utilisateurs plus sensés ont suggéré qu’il s’agissait d’une race mixte.

“C’est le type de chien que les Vikings avaient sur le bateau”, a écrit l’un d’eux.

Une autre théorie farfelue était qu’il s’agissait d’un “mutant qui s’est échappé d’un laboratoire du Pentagone”.

Bien que le chien ait semblé assez calme, la plupart des commentateurs ont convenu que le propriétaire de l’animal serait bien seul avec la bête à ses côtés.

“Quoi qu’il en soit, il sert son objectif et vous n’allez pas lui marcher dessus”, a déclaré l’un d’eux.

Un autre a écrit: “C’est un demi-loup, un demi-berger allemand. J’en possède un moi-même.”

Et il a ajouté que le chien pourrait devenir encore plus gros.

“Ce n’est même pas le plus gros qu’ils obtiennent”, a-t-il ajouté. “Je mesure 6’6” et il peut mettre ses pattes jusqu’à mes épaules sur ses pattes arrière.

“Mais ils sont si gentils, ils ne feraient de mal à personne.”

Les lévriers irlandais ont souvent une durée de vie plus courte que la moyenne par rapport aux autres races de chiens, entre six et 10 ans, en raison de leur taille et de leur poids.

Ils étaient à l’origine utilisés à la guerre pour faire descendre les hommes des chevaux et des chars.

Aujourd’hui, ils sont en moyenne la race de chien la plus grande du monde.

Initialement élevés pour chasser le gibier à grande vitesse, ils ont également été formés à l’origine comme chasseurs pour protéger les humains des loups.

Malgré leur présence intimidante, les Irish Wolfhounds et les Scottish Deerhounds similaires sont considérés comme calmes et affectueux.

Les lévriers irlandais sont connus pour leur tempérament doux et sont décrits comme “réfléchis, dignes, loyaux, patients et généreux”.