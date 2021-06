Une femme a aidé à attacher, torturer et tuer son petit ami passionné pour qu’elle puisse épouser son propre père pédo dans un complot d’inceste malade

Une femme MALADE a aidé à attacher, torturer et assassiner son petit ami adoré afin qu’elle puisse épouser son père dans un complot d’inceste tordu.

Amanda McClure, 31 ans, a aidé à tuer son petit ami John Thomas McGuire, 38 ans, le 14 février 2019 en Virginie-Occidentale après avoir été brutalement torturé pendant trois jours.

Amanda McClure a aidé à torturer et à tuer son petit ami pour qu’elle puisse épouser son père Crédit : WOAY TV

John Thomas McGuire a été brutalement torturé pendant trois jours avant d’être tué Crédit : Facebook

Amanda a épousé illégalement son père biologique, Larry McClure, 55 ans, lors d’une cérémonie en Virginie Crédit : WOAY TV

Le corps du père de cinq enfants a été retrouvé dans une tombe peu profonde plusieurs mois plus tard dans la maison du père d’Amanda, Larry Paul McClure, 55 ans, à Skygusty.

Le 4 novembre 2019, Larry a avoué son implication dans le meurtre et a fourni des détails qui ont conduit à l’arrestation de ses filles – Anna Marie Choudhury, 33 ans, et sa sœur Amanda.

Selon un témoignage antérieur, Amanda et John vivaient dans l’Indiana et avaient des problèmes avec un véhicule, alors son père et sa sœur y ont conduit pour les ramener en Virginie-Occidentale, rapporte le Bluefield Daily Telegraph.

Tous les quatre consommaient de la drogue à l’époque, ont déclaré les tribunaux.

Lors de sa condamnation, Anna Marie a déclaré que Larry – un délinquant sexuel enregistré – avait incité John à jouer à un « jeu de confiance » où les pieds de John étaient attachés.

Anna Marie a déclaré au juge que « les choses ont commencé à devenir étranges ».

« INJECTÉ DE METH »

Alors que John tentait de sortir des liens, Amanda l’a frappé à la tête avec une bouteille de vin, a déclaré Anna Marie.

« Ce jeu de confiance a été l’une des choses les plus diaboliques dont j’ai entendu parler », aurait déclaré le procureur adjoint Dennie Morgan.

Larry a déclaré que John avait été torturé pendant trois jours – à partir de la Saint-Valentin en 2019.

La victime a reçu une injection d’un « mauvais lot » de méthamphétamine artisanale, a déclaré le tribunal.

À un moment donné, un sac poubelle noir a été placé sur sa tête et il a ensuite été étranglé par Anna Marie, a déclaré Larry.

Riches en méthamphétamine liquide préparée à la maison, Amanda et son père ont torturé John en le battant et en se tenant debout sur lui.

Larry a écrit une lettre avouant le crime Crédit : Tribunal du comté de McDowell

Anna Marie Choudhury a été condamnée à 40 ans de prison pour son rôle dans le meurtre Crédit : WOAY TV

« Ils se sont tenus au-dessus de moi et m’ont dit que je devais le finir et que je devais l’étrangler, c’est ce que j’ai fait », a déclaré Anna Marie.

Elle a étranglé John avec une corde alors que Larry se tenait sur le dos, a appris le tribunal.

Lors de sa condamnation, Anna Marie a rappelé comment le comportement de son père avait changé au cours de l’épreuve déchirante.

« Il s’est assis et je ne sais pas, c’était un sourire que je ne pourrai jamais décrire », aurait-elle déclaré au juge.

« Mais alors que John s’asseyait et se penchait pour délier ses pieds, et tout s’est passé si vite, mais Amanda s’est levée et a attrapé cette bouteille et l’a frappé à l’arrière de la tête avec.

« Et la prochaine chose que je sais, John s’était dressé et s’était appuyé contre le mur en tenant sa tête.

« Et c’est à ce moment-là que Larry m’a regardé et m’a dit que si je savais ce qui était le mieux pour mes enfants et que je voulais qu’ils vivent, je suivrais toutes les instructions qui m’ont été données à partir de ce moment. »

John a été enterré dans une tombe derrière la maison de Larry, mais son corps a ensuite été déterré, démembré et réenterré à deux endroits différents, selon les rapports.

Deux semaines plus tard, Amanda épousa illégalement son père biologique, Larry, avec sa sœur comme témoin lors de la cérémonie en Virginie.

Ils auraient utilisé un faux nom pour enregistrer le nom du père d’Amanda.

John Thomas McGuire a été démembré et enterré à deux endroits différents Crédit : Facebook

Larry, du Kentucky, a été emprisonné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré l’année dernière, selon des rapports locaux.

Il avait produit des aveux détaillés, écrivant dans une lettre : « Je veux juste que ça se termine. Pas de procès, pas d’argent des contribuables dépensé pour un procès… Je plaide coupable/pas de contestation.

Il a ajouté: « Tout ce que je peux faire, c’est espérer de la miséricorde à ce sujet. Je dirai que je suis désolé pour mon rôle dans cela. »

Et Amanda – la petite amie de John – a été condamnée à 40 ans de prison pour meurtre au deuxième degré.

Anna Marie a également été condamnée à 40 ans de prison en mars après avoir plaidé coupable de meurtre au deuxième degré pour la mort de McGuire.

Lors de sa condamnation l’année dernière, Amanda se serait excusée auprès de la mère de John et aurait tenté d’expliquer ce qui s’était passé.

« Je dois me regarder tous les jours », a-t-elle déclaré. « Ma famille ne m’a pas élevé pour être comme ça. Je n’ai pas seulement blessé la famille de John, j’ai blessé ma propre famille. »

« Mon père ne voulait personne d’autre près de moi », a-t-elle ajouté.

« John a dit à Larry qu’il m’aimait et que nous allions nous marier. J’aimerais pouvoir ramener John. C’était un homme bien. »

Au moment de la condamnation de Larry, le juge de la cour de circuit du comté de McDowell, Ed Kornish, a déclaré au tribunal : « Ce n’était pas un seul acte de violence, c’était une décision consciente.

« Vous avez torturé cet homme pendant trois jours avant de le tuer.

Larry avait déjà passé plus de 17 ans en prison après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle au premier degré sur un enfant.