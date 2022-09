Une femme a accidentellement versé 1 MILLION de livres sterling sur son compte et a versé de l’argent sur une maison et une voiture dans une frénésie de dépenses

Une employée de la POLICE a été arrêtée après avoir fait d’énormes dépenses après avoir été transférée par erreur d’un million de livres sterling dans une erreur comptable choquante.

L’ancienne répartitrice d’urgence Kelyn Spadoni pensait avoir touché le jackpot après que la société financière Charles Schwab ait déposé la lourde somme au lieu des 70 £ qui lui étaient dus.

Kelyn Spadoni a été arrêtée après avoir dépensé par erreur de l’argent déposé sur son compte Crédit : JPSO

Charles Schwab a accidentellement mis 1,2 million de dollars (1 million de livres sterling) sur son compte

La société a tenté de récupérer l’argent, mais Spadoni l’avait transféré sur un autre compte

Le personnel a rapidement remarqué l’erreur en février dernier – mais leurs tentatives d’arrêter ou de récupérer la somme forfaitaire de 1,2 million de dollars (1 million de livres sterling) ont été bloquées.

Après avoir remarqué les vastes fonds sur son compte de courtage, Spadoni – qui travaillait à l’époque pour le bureau du shérif de la paroisse de Jefferson en Louisiane – avait déjà transféré l’argent sur un autre compte.

Elle a ensuite éclaboussé des piles d’argent sur une maison et une nouvelle voiture, une Hyundai Genesis qui peut coûter plus de 60 000 £.

Mais les autorités ont rapidement rattrapé Spadoni, et elle a été arrêtée et accusée de vol d’une valeur de plus de 25 000 $ (21 700 £), de fraude bancaire et de transmission de fonds monétaires.

S’exprimant à l’époque, le porte-parole du bureau du shérif, Jason Rivarde, a déclaré: “Elle n’a aucun droit légal sur cet argent.

“Même s’il a été mis là par erreur. C’était une erreur comptable.”

Spadoni, 33 ans à l’époque, a été immédiatement licenciée de son travail au centre 911, où elle travaillait depuis plus de quatre ans.

Le bureau du procureur du district de Jefferson Parish a déclaré à The Sun Online que les accusations portées contre Spadoni avaient depuis été abandonnées.

Mais elle paie toujours le prix de sa folie alors qu’elle termine un programme de “divertissement pour adultes”.

Le porte-parole Paul Purpura a déclaré: “Une accusation de vol d’un montant de 25 000 $ ou plus a été rejetée le 18 avril 2022, après que Mme Spadoni s’est inscrite avec succès au programme de déjudiciarisation pour adultes de ce bureau.

“Mme Spadoni est actuellement dans le programme.”

Charles Schwab a confirmé au Sun que la majeure partie du transfert erroné avait finalement été renvoyée.

Le porte-parole Pete Greenley a déclaré: “Nous sommes reconnaissants aux autorités qui ont pu récupérer la plupart des actifs que l’accusé a illégalement acquis.

“Comme cela a été largement rapporté, le bureau du procureur du district de Jefferson Parish dans l’État de Louisiane a déposé des accusations à l’époque.”

Cela survient après qu’une mère a été stupéfaite de trouver 6 millions de livres sterling sur son compte bancaire avant de faire des folies sur une maison de luxe et d’aider sa famille.

Thevamanogari Manivel devait recevoir un remboursement de 60 £ de l’échange de crypto-monnaie Crypto.com, qui utilise l’acteur Matt Damon dans sa publicité.

Mais l’entreprise a accidentellement entré un numéro de compte dans le champ censé être le montant en espèces.

Elle a dépensé 800 000 £ dans une maison de cinq chambres et quatre salles de bains en guise de «cadeau» pour sa sœur, Thilagavathy Gangadory, avant de verser des sommes en espèces aux membres de la famille.

Cependant, sa chance s’est effondrée lorsque l’erreur a été réalisée lors d’un audit de routine.

Le juge a maintenant ordonné que la propriété soit vendue et que l’argent soit remboursé – y compris 10 % d’intérêts et les frais juridiques.

Pendant ce temps, un père a eu la meilleure surprise de sa vie lorsqu’il a ouvert son compte bancaire pour découvrir qu’il avait été payé près de 50 milliards de livres sterling.

Darren James a été stupéfait quand il a vu que le chiffre neuf zéro était apparu après avoir reçu un appel frénétique de sa femme.

Le père de deux enfants, originaire de Louisiane aux États-Unis, a vu sur son application bancaire qu’il y avait un dépôt stupéfiant de 50 milliards de dollars (43,4 milliards de livres sterling).

Mais pour Darren, cependant, son contact avec des milliards a été de courte durée et sa manne qui a changé sa vie a disparu.

Spadoni a acheté une toute nouvelle Hyundai Genesis avec l’argent Crédit : Alamy