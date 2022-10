Une fausse “héritière du pétrole” libérée sous caution

Anna Sorokina, mieux connue sous le nom de fausse mondaine Anna Delvey, est exclue des réseaux sociaux alors qu’elle lutte contre l’expulsion des États-Unis

La fraudeuse condamnée Anna Sorokina, mieux connue dans la haute société new-yorkaise sous le nom de fausse “héritière du pétrole” Anna Delvey, a été libérée de sa détention par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), a révélé vendredi l’agence.

En plus de déposer une caution de 10 000 $, l’immigrante allemande est interdite de publication sur les réseaux sociaux, où des milliers de fans suivent ses déboires juridiques, et doit fournir une adresse résidentielle où elle restera sous “Confinement 24h/24», avec un bracelet de cheville électronique, tandis que son dossier d’expulsion se poursuit devant les tribunaux.

Le juge américain de l’immigration, Charles Conroy, a fait valoir que le statut de Sorokina en tant que personnalité publique très surveillée, ainsi que ses intentions de poursuivre “emploi légitime» aux États-Unis, constituaient une couverture suffisante contre tout risque de fuite potentiel.

Interrogée sur ses plans alors qu’elle entrait dans l’immeuble d’appartements de Manhattan où elle vivrait de facto en résidence surveillée dans un avenir prévisible, Sorokin était évasive, déclarant aux journalistes: “nous devrons simplement attendre et voir” – bien qu’elle ait nié qu’elle serait tentée de sortir ou d’utiliser les réseaux sociaux.

Les avocats de l’escroc russo-allemand avaient demandé sa libération le mois dernier, arguant que les autorités de l’immigration avaient violé ses droits constitutionnels en ne tenant pas d’audiences opportunes tous les six mois, comme les détenus y ont droit. Alors qu’elle aurait pu marcher librement si elle avait accepté d’être expulsée vers l’Allemagne, Sorokina avait l’intention de rester aux États-Unis.

Sorokina est détenue par l’ICE depuis mars 2021, accusée d’avoir dépassé la durée de son visa lors de son arrivée aux États-Unis en 2013. Elle a été récupérée par les autorités de l’immigration moins de deux mois après sa libération anticipée de prison, où elle purgeait une peine de 4 ans. à 12 ans de prison pour grand larcin et vol de services.

Née la dernière année de l’URSS dans des circonstances décidément modestes, Sorokina s’était réinventée en tant qu’héritière d’une fortune pétrolière allemande de 67 millions de dollars au moment où elle est arrivée à New York, se frayant un chemin dans les cercles sociaux raréfiés malgré le fait qu’elle n’avait pratiquement pas d’argent réel. . Au moment où elle a été arrêtée, Sorokin avait arnaqué quelque 275 000 $ dans des hôtels de luxe, des banques et des amis riches qu’elle avait attirés avec son personnage coloré – quoique entièrement fictif – « Anna Delvey », et avait presque réussi à décrocher un prêt de 22 millions de dollars pour lancer un “club artistique” à Manhattan.