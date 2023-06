Une fausse émission de Poutine déclarant la loi martiale arrive à la télévision russe | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

Dans le message, Poutine a semblé déclarer la loi martiale et a déclaré que les troupes ukrainiennes étaient « entrées dans les territoires de Koursk, Belgorod et Bryansk ». Apparu pour la première fois sous forme d'émission de radio, un message vidéo prétendant montrer l'autocrate russe a ensuite trouvé son chemin dans les médias d'État du pays, avec des dizaines de clips de l'appel d'urgence republiés sur les réseaux sociaux. L'annonce, ressemblant à une émission officielle de Poutine, a déclaré: « Concitoyens, frères et sœurs, à 4 heures du matin aujourd'hui, les troupes ukrainiennes, armées jusqu'aux dents par le bloc de l'OTAN, avec l'approbation et le soutien de Washington, sont entrées dans les territoires de Koursk, Régions de Belgorod et Briansk. « Nos gardes-frontières et nos forces armées combattent les troupes supérieures de l'agresseur. Mon ordre a introduit la loi martiale dans les régions de Koursk, Belgorod et Briansk.

navigateur qui

prend en charge HTML5

'Encore aujourd'hui, je signerai une loi [to declare] mobilisation générale parce que pour combattre un ennemi dangereux et traître, nous aurions besoin d'unir toutes les forces de la Fédération de Russie. « Je demande aux habitants des régions de Koursk, Belgorod et Briansk d'évacuer plus profondément vers la Russie, en maintenant l'ordre et la paix. » L'émission a ajouté: « Suivez strictement les ordres de l'administration militaire locale tout en quittant votre lieu de vie, pour donner à l'armée russe la possibilité de défendre la terre russe contre les nazis ukrainiens ». L'ennemi sera détruit, la victoire sera à nous. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a admis que les médias russes avaient été pris au dépourvu et ont qualifié l'émission spéciale de Poutine de « piratage ».

« Les experts ont déjà pris le contrôle et éliminé le piratage, grâce auquel certaines chaînes de télévision ont diffusé » l'appel d'urgence de Poutine « », a déclaré Peskov. Bien que l'on ne sache toujours pas qui était derrière l'attaque, les responsables russes ont immédiatement accusé l'Ukraine. Il est apparu que les chaînes de télévision avaient répété le message après sa première diffusion sur les stations de radio FM dans au moins les régions de Belgorod, Rostov et Voronezh. Le dernier piratage dans une vaste zone de l'ouest de la Russie augmente le sentiment que le gouvernement de Poutine perd le contrôle. Ironiquement, cependant, l'« émission de Poutine » a promu des appels parmi les partisans les plus ardents de l'autocrate pour annoncer correctement la mobilisation de masse et la loi martiale. Jusqu'à présent, Poutine a résisté à de tels mouvements, craignant une réaction violente de la part des Russes qui souffrent déjà de sa guerre mal conçue.

