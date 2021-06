Une fausse déclaration utilise une liste de 78 agents de patrouille frontalière décédés

L’affirmation : une liste de 78 noms montre des agents de la patrouille frontalière américains décédés au cours des trois derniers mois

À 3 heures du matin, un dimanche matin d’avril 1919, deux gardiens à cheval de la US Border Patrol patrouillaient un segment de la frontière près d’El Paso, au Texas, lorsque des passeurs ont abattu l’un d’eux, Clarence M. Childress. Il est décédé le 16 avril de la même année, indique son mémorial sur le site Web des douanes et de la protection des frontières américaines.

Plus d’un siècle plus tard, cependant, Childress est le premier d’une liste circulant sur Facebook d’agents de patrouille frontalière qui seraient morts pendant l’administration du président Joe Biden.

L’organisation politique de tendance conservatrice Secure America Now a publié la liste le 27 juin. Elle indique que les 78 noms répertoriés sont des officiers qui « sont décédés au cours des 90 jours et plus (la vice-présidente) Kamala Harris a refusé de visiter les communautés frontalières » avant elle le 25 juin. visite.

Le message a été partagé plus de 1700 fois au 28 juin. Les commentateurs ont réagi avec indignation.

« Combien d’autres mourront, avant que cette gauche radicale ne se défasse et BÂTISSE CE MUR ! C’est de la pure folie ! » l’un des meilleurs commentaires de l’article lu en partie.

« J’espère que Biden/Harris/Obama sont vraiment fiers de leurs actions, j’appelle cela une trahison et ils devraient être punis pour cela avec d’autres démocrates à Washington », a écrit un autre. « Ces morts sont l’action directe d’une administration très inepte. »

En réalité, onze agents de protection des frontières ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions depuis que Harris et Biden ont pris leurs fonctions, mais leurs noms ne figurent pas sur la liste Facebook. Au lieu de cela, le poste répertorie les noms des agents de patrouille frontalière décédés entre 1919 et 2020, selon les archives en ligne.

Fondé en 2010, Secure America Now compte plus de 3,1 millions d’abonnés sur Facebook. Parmi les principaux donateurs et conseillers figuraient Robert Mercer (un des principaux donateurs de l’ancien président Donald Trump) et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee. USA TODAY a contacté Secure America Now pour commentaires.

Agents décédés en 2021 exclus de la liste

Depuis l’inauguration de Biden, onze agents de protection des frontières sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, selon la liste en ligne « In Memoriam » de l’agence, modifiée pour la dernière fois le 16 juin. Justin Long, un porte-parole de la protection des frontières, a confirmé que la page est régulièrement mise à jour.

Secure America Now n’a pas inclus leurs noms dans son message, qui prétend représenter la période entre le 20 janvier et la visite de Harris à la frontière le 25 juin.

Les noms de ces officiers décédés sont Byron D. Shields, Beverly Good, Robert Mayer, Cesar Sibonga, Genaro Guerrero, Carlos Mendoza, Crispin San Jose, Alejandro Flores-Bañuelos, Shane Simpkins, Freddie Vasquez et Juan M. Urrutia.

Les agents répertoriés sont morts il y a 100 ans, pas pendant l’administration Biden

Depuis la création de la première patrouille frontalière américaine au début du XXe siècle, 170 agents au total sont morts, selon l’agence.

La publication Facebook en question récupère sporadiquement les noms de ce groupe.

La page « In Memoriam » montre qu’aucun des officiers de la liste largement partagée n’est décédé récemment – certains sont décédés il y a plus d’un siècle – et les noms de sept officiers ont été répertoriés deux fois, sans leurs initiales intermédiaires.

Les 20 premiers agents répertoriés, de Childress à Harry E. Vincent, sont décédés en tant qu’officiers de la US Border Patrol, qui existait avant la formation des douanes et de la protection des frontières. Leurs dates de décès vont de 1919 à 1930.

Les 43 noms suivants sont ceux d’agents de protection des frontières, classés par ordre chronologique inverse. Cette partie de la liste commence par Robert Hotten, décédé en 2019, et se termine par James P. Epling, décédé en décembre 2003. Trois autres noms sont des officiers décédés entre 2019 et 2020.

Neuf autres noms répètent ceux précédemment énumérés, juste sans initiales du milieu. (Par exemple, David N. Webb est devenu David Webb, Nicholas D. Greenig est devenu Nicholas Greenig et William Llonzo « Lon » Parker est devenu Lon Parker.) Les trois autres sont les noms d’agents de la patrouille frontalière choisis au hasard entre 1930 et 2003.

Notre note : Faux

Nous évaluons l’affirmation selon laquelle une liste montre 78 agents de patrouille frontalière décédés cette année comme FAUX, sur la base de nos recherches. La liste publiée par Secure America Now comprenait d’anciens agents de protection des frontières décédés dans l’exercice de leurs fonctions, mais aucun d’entre eux n’est décédé entre l’investiture de Biden et la visite de Harris à la frontière américano-mexicaine le 25 juin. Onze agents l’ont fait. meurent dans cette période, mais ils ne sont pas répertoriés. De nombreux agents répertoriés sont morts dans les années 1900.

