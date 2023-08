Une fausse alarme incendie retentit pendant plusieurs minutes lors du match USA-Portugal

Une alarme incendie a retenti pendant plusieurs minutes au début de la seconde moitié du match des États-Unis contre le Portugal à la Coupe du monde féminine mardi. Il a finalement été déclaré une fausse alerte dans une annonce de sonorisation à Eden Park.

Une minute ou deux dans le Deuxième partie de ce qui était une égalité 0-0, l’alarme incendie a retenti et une annonce a retenti, « Attention, attention, les alarmes incendie sonnent. » L’alarme s’est arrêtée juste au moment où l’horloge du stade atteignait 50 minutes de jeu.

Le son de l’alarme est venu avec un enregistrement, exhortant les fans à trouver la sortie la plus proche, mais les tribunes n’ont pas été évacuées et le jeu s’est poursuivi sur le terrain. L’annonceur de l’AP est alors venu dire qu’il y avait eu une fausse alerte.

Reportage de l’Associated Press.



