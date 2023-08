Une farce qui a mal tourné m’a brûlé 66% de mon corps et j’ai eu peur pour la boxe, mais maintenant je suis champion du monde

Emmanuel Rodriguez est le champion du monde des poids coq IBF, mais il a de la chance de boxer.

En 2010, avant de rejoindre les rangs professionnels de la boxe, Rodriguez a subi des blessures potentiellement mortelles.

3 Rodriguez est un double champion du monde des poids coq Crédit : Getty

3 Mais, il a encore des cicatrices à montrer de son accident potentiellement mortel en 2010 Crédit : Twitter : @showtimeboxing

3 Sur ses bras et sur ses jambes Crédit : Twitter : @showtimeboxing

« J’étais avec deux amis et nous sommes allés faire une farce pour mettre le feu à une voiture et malheureusement j’ai brûlé 66% de mon corps. J’ai passé quatre mois et deux jours aux soins intensifs », a déclaré Rodriguez. Showtime Boxe.

« Je n’ai jamais pensé que je le ferais, je suppose que je pensais que je boxerais, mais je n’arriverais jamais là où j’en suis aujourd’hui.

« La souffrance n’était pas due à la douleur. Se voir ainsi et penser que vous avez gâché votre carrière et que tout ce que vous avez entendu était négatif.

« Je n’ai jamais autant souffert de ma vie qu’à l’époque. »

Rodriguez a poursuivi : « Je suis en vie parce que Dieu merci, quand nous avons allumé la voiture, elle n’a pas explosé.

« J’étais à moins de deux pouces de la voiture. Je versais de l’essence sur la voiture et si la voiture avait explosé, je ne serais pas là pour en parler.

« C’est pourquoi je dis que je gagne rien qu’en étant ici. »

L’homme de Porto Rico était tellement déterminé à reprendre la boxe qu’il s’entraînait à l’hôpital alors qu’il avait encore des bandages autour d’un de ses bras et de ses deux jambes.

Et Rodriguez est certainement en train de gagner aujourd’hui puisqu’il a relancé sa carrière de boxeur et est devenu champion du monde en 2018 en battant le Britannique Paul Butler.

Un an plus tard, Rodriguez a subi la première défaite de sa carrière, car il a été éliminé de manière spectaculaire par le grand livre pour livre, Naoya Inoue.

Mais Rodriguez, 31 ans, quelqu’un qui refuse d’être retenu par l’adversité, a rebondi et est redevenu champion du monde plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a renversé Melvin Lopez à trois reprises en route vers une victoire par décision unanime.

« C’est le résultat de six mois de travail acharné au Mexique », a déclaré Rodriguez à propos de sa victoire en IBF, qui a réussi à gagner malgré un œil enflé qui a gonflé pendant le combat.

« Cela n’aurait pas été possible sans toute mon équipe. J’ai pu redevenir champion cinq ans plus tard grâce à eux. Allons en Amérique latine, allons à Porto Rico et allons au Mexique ! »