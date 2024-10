Une fan des Dodgers devient virale pour une célébration torride après la victoire des Yankees World Series

Une fan des Dodgers de Los Angeles est devenue virale pour ses célébrations endiablées dans les tribunes après avoir regardé la victoire spectaculaire de son équipe contre les Yankees de New York lors du premier match des World Series vendredi soir.

Freddie Freeman a réussi un grand chelem pour propulser son équipe des Dodgers vers une victoire de retour 6-3 dans un moment historique de baseball de tous les temps vendredi à Los Angeles, déclenchant un pandémonium dans les tribunes alors qu’il parcourait les bases.

Et pour un fan des Dodgers et ce qui est vraisemblablement son partenaire, les scènes sauvages ont apparemment déclenché une célébration encore plus sauvage.

Alors que le stade éclatait d’acclamations, la femme commence à twerk et à se frotter contre l’homme à côté d’elle pendant qu’il salue la foule avant de lui attraper la taille.

Le clip est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux, enregistrant des millions de vues, mais les fans étaient divisés sur la question de savoir si la célébration allait trop loin.

« Les fans des Dodgers sont sauvages ; les joueurs correspondent à leur énergie », a déclaré une réponse, tandis qu’un autre a écrit: « Je suis en larmes de rire. »

D’autres partisans n’ont pas été impressionnés, l’un d’eux ayant répondu : « Ces deux-là devraient être expulsés pour un comportement aussi grossier, surtout avec des enfants dans les parages ».

Une autre réponse d’un fan des Dodgers a déclaré: « Dégoûtant et embarrassant de savoir que ce sont « mon peuple ». »

Ce fut un week-end de célébration pour les fans de baseball à Los Angeles, les Dodgers prenant une avance de 2-0 dans la Série mondiale contre les Yankees.

L’équipe a enchaîné le triomphe de vendredi avec une victoire de 4-2 samedi, même si la fin a été nerveuse alors que les Yankees ont quitté les buts chargés en début de neuvième.

L’homme vedette Shohei Ohtani s’est blessé à l’épaule en plongeant pour sceller le deuxième but, donnant une énorme frayeur aux Dodgers avant les trois prochains matchs à New York.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré qu’Ohtani subirait davantage de tests dimanche, mais qu’ils étaient « encouragés » par son amplitude de mouvement dans le vestiaire après le match.

Le troisième match des World Series aura lieu au Yankee Stadium lundi soir.