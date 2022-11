Une fan de Samantha Ruth Prabhu fait une demande spéciale à Naga Chaitanya et à la famille Akkineni alors que la star de Yashoda reçoit un diagnostic de myosite

Le film Yashoda de Samantha Ruth Prabhu se porte bien au box-office. L’actrice a prouvé qu’elle était une championne de la façon dont elle a géré la myosite. Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. C’est une maladie auto-immune qui affecte les muscles et les articulations. Ils s’enflamment et il faut prendre de fortes doses de stéroïdes pour s’en remettre. Samantha Ruth Prabhu a déclaré que les jours étaient sombres et qu’elle se sentait très vulnérable. Cependant, elle a donné quelques interviews pour la promotion de Yashoda. Samantha Ruth Prabhu a déclaré que ce n’était pas aussi mortel qu’on le prétendait.

Maintenant, il y a eu des rumeurs sur la façon dont Naga Chaitanya et son père Nagarjuna avaient prévu de rendre visite à Samantha Ruth Prabhu. Il a été signalé dans de nombreux portails Telugu. Au milieu de tout cela, une vidéo est devenue virale où une femme a demandé à la famille Akkineni d’apporter un soutien moral à l’actrice Kushi. La dame qui est un ancien membre du Censor Board dit qu’elle est fan de Samantha Ruth Prabhu qui est une femme autodidacte. Elle a dit qu’elle aimait demander à la famille Akkineni de prendre soin de Samantha Ruth Prabhu en lui apportant un soutien moral. Elle a déclaré que les fans pouvaient envoyer des messages sur les réseaux sociaux, mais qu’ils ne pouvaient le faire que dans une certaine mesure.

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya ont annoncé leur séparation en octobre 2021. La nouvelle a envoyé des ondes de choc partout. Le couple était marié depuis 2017. Les fans n’arrêtaient pas de se demander ce qui n’allait pas, mais les deux sont restés maman. Les spéculations et les commérages autour de Samantha Ruth Prabhu ont fait le tour, et ils étaient de mauvais goût. Maintenant, Naga Chaitanya verrait Sobhita Dhulipala de Made In Heaven.