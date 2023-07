Une fan de Rashmika Mandanna lui arrache son téléphone des mains ; ce qu’elle fait ensuite prouve pourquoi elle est le béguin national | Regarder la vidéo

Rashmika Mandanna est une actrice indienne qui travaille principalement dans les industries cinématographiques Telugu et Kannada. Elle a gagné en popularité grâce à ses performances dans des films comme « Kirik Party » et « Geetha Govindam ». Connue pour sa présence à l’écran charmante et relatable, elle a attiré un nombre important de fans et est souvent considérée comme un béguin national en Inde. Elle s’est rendue à Mumbai pour tourner une publicité. Lorsqu’elle a été repérée, elle portait une dupatta à motifs sur une kurta noire. En dehors de sa caravane, l’actrice posait pour des photos. Elle a tenu son téléphone et leur a dit de prendre une photo alors qu’elle posait pour une avec un fan. L’homme, cependant, a arraché le téléphone de Rashmika par excitation. D’un autre côté, l’actrice a gardé son sang-froid et a dit à son personnel de passer à l’invité suivant.