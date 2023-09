Une fan de Bryan Adams assiste à un concert avec une pancarte disant « Je veux que ton autographe soit mon prochain tatouage » – et elle l’a eu

Lori Capozzi est fan de Bryan Adams depuis près de 40 ans et doit utiliser ses deux mains pour compter le nombre de fois où elle l’a vu en concert.

Lorsque le rockeur emblématique a joué au South Okanagan Events Centre à Penticton — à environ 62 kilomètres au sud de Kelowna dans l’intérieur de la Colombie-Britannique — lundi soir dernier, Capozzi était de nouveau dans la foule, au premier rang pour la toute première fois. De ce point de vue privilégié, elle tenait une pancarte indiquant : « Bryan, je veux que ton autographe soit mon prochain tatouage. »

Même si c’était loin d’être le cas, Capozzi espérait qu’Adams remarquerait son signe et griffonnerait sa signature sur sa peau.

Environ aux trois quarts de la série, cela s’est réellement produit.

L’intronisée au Temple de la renommée de la musique canadienne a invité Capozzi sur scène et a écrit son nom au feutre noir épais sur le dos de son épaule droite. Le lendemain, Capozzi a rendu visite au tatoueur local Corey Hounslow et a conservé la signature de manière permanente.

Lori Capozzi a fait ce signe et l’a tenu lors du concert de Bryan Adams à Penticton, en Colombie-Britannique, le lundi 11 septembre 2023. (Soumis par Lori Capozzi)

« Je pense que cela ressemble exactement à sa signature », a déclaré Capozzi à Sarah Penton, animatrice de l’émission CBC. Radio Ouest.

« Si vous le regardez, [Hounslow] j’y suis arrivé. Il a fait un très bon travail. Je suis plutôt content. »

REGARDER | Une fan raconte comment elle s’est fait tatouer l’autographe de Bryan Adams :

« J’ai failli me figer »

Lorsque Capozzi faisait sa signature avant le concert, elle dit que son mari lui a dit qu’Adams n’arrêterait pas le spectacle juste pour répondre à sa demande. Capozzi était intrépide et avait des raisons d’être optimiste alors qu’Adams commençait à parcourir sa vaste collection de succès.

« J’ai pu dire tout au long du concert qu’il regardait le panneau », a-t-elle déclaré. « Il l’a regardé plusieurs fois parce que, comme je l’ai dit, j’étais au premier rang. »

Dans la seconde moitié du concert, il y a eu une pause dans l’action et Adams a commencé à interagir avec la foule. Capozzi dit qu’il lisait les panneaux de tout le monde, en commençant par l’arrière de l’arène et en se déplaçant vers l’avant.

C’est à ce moment-là qu’il est arrivé chez elle.

« Il a commencé à le lire et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, cela n’arrivera pas' », a déclaré Capozzi. « J’ai failli me figer. Je ne savais pas comment réagir. Il m’a essentiellement dit : ‘Qu’en penses-tu, Penticton ?’ Et tout le monde a commencé à applaudir, et il a dit : « Je pense que je peux y arriver. » Et puis il m’a fait signe de monter. »

Capozzi dit qu’elle s’inquiétait de ce qu’elle allait dire en montant sur scène. Mais Adams a commencé la conversation en demandant si Capozzi était un tatoueur.

« J’ai dit : ‘Non, j’adore les tatouages.’ Et puis j’ai dit : ‘Et je t’aime aussi, Bryan.’ Et il a dit merci. Et puis je me suis retourné et il a signé mon dos. »

Bryan Adams est montré sur un écran de projection derrière la scène, dédicaçant l’épaule droite de la fan Lori Capozzi lors d’un concert à Penticton, en Colombie-Britannique. (Soumis par Lori Capozzi)

Capozzi dit qu’elle a ensuite demandé un câlin à Adams et en a obtenu un.

Elle dit qu’elle l’a remercié et est revenue de la scène.

L’autographe s’estompait déjà

Capozzi dit qu’elle a commencé à passer des appels téléphoniques dès son retour à la maison, à la recherche d’un tatoueur qui pourrait mettre de l’encre indélébile sur la signature. Le lendemain matin, elle a laissé un message à Hounslow et dit qu’il n’a pas perdu de temps pour lui répondre.

Hounslow a déclaré à CBC qu’il avait réalisé « de très nombreux tatouages ​​​​de signature au fil des ans », dont un du chanteur d’Aerosmith, Steven Tyler.

Dans ce cas, Hounslow dit que l’autographe d’Adams s’était déjà un peu effacé, j’ai donc dû travailler à partir de la photo qu’elle avait prise la nuit précédente et de ce qui restait sur la peau pour tout remettre en place.

Hounslow dit que le travail a pris environ une heure.

Lori Capozzi est photographiée avec le tatoueur Corey Hounslow. (Soumis par Lori Capozzi)

Capozzi dit que son mari a envoyé à Adams une photo du tatouage via les réseaux sociaux.

À l’avenir, elle aura peut-être l’occasion de le lui montrer en personne.

« C’est mon artiste préféré de tous les temps et je continuerai d’aller le voir encore et encore », a-t-elle déclaré.