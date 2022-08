Une famille trouve plusieurs corps entassés dans des caisses dans l’unité qu’elle a remportée lors d’une vente aux enchères de style Storage Wars, suscitant des craintes de tueur en série

UNE FAMILLE a fait une découverte terrifiante après avoir trouvé plusieurs corps entassés dans une valise qu’elle a remportée lors d’une vente aux enchères de style Storage Wars.

Les résidents néo-zélandais ont remporté le sinistre contenu d’une unité de stockage abandonnée lors d’une vente aux enchères la semaine dernière.



Les acheteurs ne sont pas autorisés à passer au crible le contenu avant d’enchérir sur une unité et la famille n’a fait la découverte effrayante que lorsqu’ils ont fouillé le contenu dans leur allée.

Selon le New Zealand Herald, les flics sont arrivés à la maison à Auckland à midi jeudi après avoir été appelés par les acheteurs ébranlés.

On dit maintenant que les officiers sont à la recherche d’un tueur en série alors que les enquêteurs se démènent pour déterminer combien de victimes se trouvaient à l’intérieur de la valise.

Des témoins ont rapporté avoir vu trois corbillards devant la maison jeudi soir alors que les flics bouclaient la propriété et enlevaient les restes.

Un voisin a déclaré qu’il y avait une odeur perceptible provenant de la maison – et soupçonnait que les corps avaient été “coupés en dés”.

Ils ont dit: “Quoi qu’il se soit passé… [they] ont dû être coupés en dés, la façon dont ils ont transporté les corps dans le corbillard.

“C’était juste une petite distance pour remettre les restes dans le corbillard.

“Je pouvais le sentir ici. Je pensais que c’était un chat mort ou quelque chose comme ça.

“Ils l’ont ramené sur une remorque. Comment n’ont-ils pas détecté l’odeur ?

“Je le savais parce que je suis un chasseur de cochons et quand la carcasse se gâte, c’est la même odeur. C’est pourquoi je pensais que c’était un animal mort.”

Un autre voisin, Shelton Honana, a déclaré à Newshub : “Je suis désolé pour la famille parce qu’ils n’ont rien à voir avec ça.

“Celui qui l’a fait… devant les yeux. C’est un peu injuste, mon pote. C’est horrible, putain d’effrayant.”

Un parent de la famille a déclaré qu’ils “allaient bien” après la sinistre découverte et a déclaré qu’ils avaient quitté la propriété pendant un certain temps.

Interrogé sur le nombre de corps retrouvés dans la valise, l’homme a répondu que les membres de sa famille ne le savaient pas.

“Je ne peux pas répondre à cela. Je n’en aurais aucune idée de toute façon. Non, je ne pense pas qu’ils le sachent non plus. Je ne pense pas”, a-t-il déclaré.

La police n’a pas confirmé le nombre de corps découverts dans la “propriété sans propriétaire”.

L’inspecteur-détective Tofilau Faamanuia Vaaelua a déclaré que “les occupants de l’adresse ne seraient pas impliqués dans l’incident”.

Un cordon a été mis en place autour de la maison au cours du week-end alors que des médecins légistes parcouraient les lieux.

Une autopsie est en cours sur la dépouille.

Les entreprises vendent souvent aux enchères des unités abandonnées pour récupérer une partie du loyer impayé – une pratique qui a même inspiré l’émission télévisée Storage Wars aux États-Unis.

La série se déroulant en Californie dure depuis plus d’une décennie à partir de 2010 – avec la dernière série en 2021.

Les unités de stockage sont vendues aux enchères lorsque le loyer n’a pas été payé depuis trois mois.

Les acheteurs peuvent voir le contenu pendant seulement cinq minutes – mais ils ne sont pas autorisés à entrer dans l’unité de stockage ou à ouvrir les boîtes.