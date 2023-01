Une famille trompe la mort après la chute d'un 4x4 sur une route de montagne pendant des vacances à Chypre

Une FAMILLE qui a trompé la mort lorsque son 4×4 a chuté d’une route de montagne lors d’une excursion d’une journée de vacances TUI a averti les autres touristes : “Éloignez-vous.”

Jeanette Tumbridge fêtait son 60e anniversaire avec huit parents dans un hôtel de Paphos, à Chypre, lorsqu’ils ont remporté l’excursion lors d’une chasse au trésor.

La police a confirmé que la famille de Jeanette serait morte en plongeant des centaines de pieds si elle n’avait pas heurté un arbre qui l’avait empêché de tomber

Ils étaient d’abord ravis mais cela s’est vite transformé en cauchemar lorsqu’ils ont été confrontés à une série de manquements à la sécurité.

Quatre membres du groupe ont fait le voyage dans une Land Rover dans les montagnes de Troodos, dont la fille de Jeanette, Kristina O’Connell, 32 ans.

Elle a déclaré: «Nous étions un peu alarmés dès le début.

“Deux d’entre nous n’avaient pas de ceinture de sécurité, le chauffeur n’arrêtait pas de vérifier son téléphone et quand il a décollé, au lieu d’aller à un rond-point et de revenir, il a juste traversé le terre-plein central.

“Nous avons supposé que tout était normal pour Chypre, nous n’avons donc rien dit.

« Au début, c’était bien, mais au fur et à mesure que nous roulions plus haut, le temps a changé.

«Nous avons continué à sortir de la route, même lorsque de fortes pluies sont arrivées, bien que d’autres véhicules là-haut ce jour-là soient restés sur les bonnes routes.

« Au fur et à mesure que nous montions, le temps empirait et les fenêtres s’embuaient.

« Le conducteur utilisait sa chemise pour essuyer le pare-brise.

«Je commençais à m’inquiéter et ma mère a dit qu’elle voulait rentrer à la maison mais nous avons continué à monter.

« Puis, tout d’un coup, nous avons pris un virage serré et ma mère a soudain crié : « non, non » et nous avons commencé à rouler.

“Il avait accéléré en tournant le virage mais a perdu le contrôle et nous sommes allés et avons roulé deux fois avant de percuter un arbre.

“C’était une chance car cela nous a empêchés de plonger dans la falaise.

“La police nous a dit plus tard que si nous n’avions pas heurté l’arbre, nous serions tombés à des centaines de mètres et serions certainement morts.

“J’ai été assommé. Quand je suis revenu, j’ai grimpé avec les autres.

« Nous devions sortir le plus vite possible car il aurait pu tomber plus bas dans la falaise.

“Ma mère a subi des blessures à la tête et un grave coup de fouet cervical et une ambulance a été appelée pour l’emmener à l’hôpital.

« Le conducteur s’est cassé un os à l’épaule et a affirmé plus tard à la police qu’il ne se souvenait de rien de ce qui s’était passé.

“Nous avons appris plus tard qu’il y avait eu des avertissements de fortes pluies, c’est pourquoi les autres véhicules sont restés sur les bonnes routes.

“Mais notre chauffeur a simplement ignoré les avertissements.

“C’est maintenant la haute saison des réservations de vacances et beaucoup de gens iront à Chypre.

“Ils vont être tentés par ces voyages car ils ont l’air très amusants.

“Mais mon message pour eux est de ne pas s’approcher d’eux.

“Ils sont vraiment dangereux – nous aurions pu être tués.”

L’employée administrative Jeanette souffre toujours de fortes douleurs au cou trois mois après l’incident.

Kristina, directrice des opérations, de Broxbourne, Hertfordshire, a ajouté: “On lui a dit que cela pourrait prendre quelques années avant qu’elle ne se rétablisse complètement et elle est maintenant classée comme handicapée à cause de cela.”

Également dans le Land Rover se trouvaient le beau-frère de Jeanette, David Gorton, 73 ans, un fabricant d’enseignes à la retraite, et son gendre Lee Evans, 43 ans, ingénieur informatique, tous deux de Broxbourne.

Kristina a déclaré: “Lee était un vrai héros. Il a aidé tout le monde à sortir du véhicule.

“Ça aurait pu être tellement pire. Nous avons de la chance d’être en vie. »

Ils poursuivent maintenant TUI pour obtenir une indemnisation pour la quasi-tragédie.

Kristina a déclaré: «Tous les autres véhicules que nous avons vus ce jour-là sont restés sur les routes principales, mais nous avons continué à sortir de la route et nous l’avons presque payé de notre vie.

“Cela n’aurait jamais dû se produire.”

Une porte-parole de TUI a déclaré: «Nous sommes vraiment désolés d’entendre parler de l’expérience de Mme O’Connell.

“Nous avons été en contact direct avec les clients pour expliquer comment traiter leur plainte avec notre équipe juridique, nous ne sommes donc pas en mesure de commenter davantage.”