Une famille « stupéfaite » par le rôle présumé d’un Américain dans l’échec du coup d’État

La famille d’un Américain impliqué dans une tentative de coup d’État manquée au Congo a déclaré que leur fils était en vacances en Afrique avec des amis de la famille et qu’il ne s’était jamais engagé dans l’activisme politique, selon une déclaration à l’AP. « Nous n’avons aucune idée de la façon dont il s’est retrouvé impliqué dans cette situation, qui ne lui ressemble absolument pas », déclare la belle-mère de Tyler Thompson, 21 ans, l’un des trois Américains au moins désignés par l’armée congolaise comme faisant partie d’un groupe en faillite. un effort visant à renverser le gouvernement de Kinshasa tôt dimanche sous la direction du leader excentrique et auto-exilé Christian Malanga. Les deux autres Américains qui seraient impliqués étaient Benjamin Reuben Zalman-Polun et le fils de Malanga, Marcel, 21 ans, né dans l’Utah, qui a été arrêté par les forces congolaises.

Malanga, le dirigeant présumé, a été abattu après avoir résisté à son arrestation, a indiqué l’armée congolaise. Au total, six personnes ont été tuées dans l’attaque du palais présidentiel et une autre contre la résidence d’un proche allié du président Félix Tshisekedi. Bien que le gouvernement congolais n’ait pas précisé si Thompson faisait partie des personnes arrêtées ou tuées, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux le montre entouré de soldats congolais, les mains étroitement jointes et un air effrayé sur son visage ensanglanté. Lui et Marcel Malanga sont forcés de se lever et les soldats leur attachent les mains dans le dos.

« Nous sommes stupéfaits et navrés par les vidéos que nous avons vues de la tentative de coup d’État », a déclaré la belle-mère de Thompson, Miranda Thompson, dans un message direct sur X, ajoutant que la famille est « certaine qu’il n’est pas allé en Afrique avec des projets d’activisme politique ». » Thompson avait joué au football au lycée avec Marcel Malanga dans la banlieue de Salt Lake City, à l’ouest de la Jordanie, et était le seul ancien coéquipier à accepter son invitation à se rendre au Congo, selon plusieurs autres joueurs qui ont déclaré à l’AP qu’ils avaient été invités. Certains ont déclaré que Marcel Malanga les avait invités à des vacances en famille, tandis que d’autres ont déclaré qu’il avait présenté cela comme un voyage de service pour construire des puits. Marcel Malanga entretenait une relation tendue avec son père, a déclaré un ami, ajoutant qu’il aurait pu être facilement manipulé pour suivre les plans de son père. (Plus d’histoires sur la République démocratique du Congo.)