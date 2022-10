Une famille s’échappe indemne, un chat a disparu après l’incendie d’une maison mobile de Lake Country – Kelowna Capital News

Deux adultes et un enfant ont pu sortir en toute sécurité d’une maison mobile qui a pris feu le 26 octobre à Lake Country.

À env. 15 h 45, le service d’incendie de Lake Country a répondu à un appel à Sawmill Road concernant un incendie. Une fois arrivés, les équipages ont travaillé pour éteindre les flammes engloutissant et traversant le toit d’une maison mobile. Les propriétaires, qui avaient appelé l’incendie, ont tenté de l’éteindre à l’aide d’un tuyau d’arrosage, mais avaient cessé d’essayer au moment où les équipes sont arrivées.

Le chat de la famille a été vu en train de fuir les lieux, mais il n’y a pas encore de mise à jour sur l’emplacement de l’animal.

Les équipes ont éteint l’incendie et les bâtiments de stockage et industriels à proximité n’ont pas été touchés.

À ce stade, l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête, mais on pense qu’il est accidentel et non suspect.

Plus d’infos à venir.

