Une famille russe danse sur le Saami Saami de Rashmika Mandanna avec perfection, la vidéo devient virale

Allu Arjun, Rashmika Mandanna vedette du blockbuster Pushpa The Rise a impressionné l’Inde, et maintenant le film est à la conquête du cœur de la Russie. Récemment, l’équipe de Pushpa a commencé à promouvoir son film à l’étranger, et il semble que le feu de Pushpa ait franchi les frontières nationales.

Le fandom de Pushparaj alias Allu Arjun ne se limite pas à l’Inde. L’acteur a de nombreux adeptes à travers le monde, et cela a été prouvé par une famille qui a dansé sur les airs de la chanson virale Saami Saami.

S’adressant aux médias sociaux, une fan russe nommée Natalia Odegova a partagé une vidéo de sa famille dansant sur la célèbre chanson du film de Rashmika Mandanna, Saami Saami. Dans la légende, Natalia a écrit “Les meilleures émotions de Sofia sur #saamisaami Dancing with my girls”

Voici la vidéo







Pushpa The Rise est le premier volet d’une série de films en deux parties. La première partie est sortie en Inde le 17 décembre 2021. Le film est devenu un succès pan-indien et a donné naissance à la nouvelle star nationale Allu Arjun. La deuxième partie du film Pushpa The Rule est actuellement en cours de production, et c’est l’une des suites les plus attendues de ces derniers temps. Pushpa The Rise sortira en Russie le 8 décembre.

Après la sortie du film, les dialogues d’Allu, les crochets et les chansons sont devenus une fureur nationale. Plusieurs célébrités et sportifs ont mis en scène et recréé des moments du film. Avec plus de 300 crores de roupies au box-office, «Pushpa: The Rise – Part 1» est devenu le film indien le plus rentable de 2021. Le film titré Allu Arjun a également généré du buzz grâce à «The Family Man 2». la chanson grésillante “Oo Antava” de l’actrice Samantha Ruth Prabhu dans le thriller d’action. Le film marque également les débuts au cinéma en telugu de l’acteur très acclamé Fahadh Faasil, qui est principalement vu dans les films malayalam.