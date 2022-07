Une famille retrouvée vivant secrètement dans un musée pour enfants du Nevada avec une cache d’armes

Dans ce qui est une découverte choquante, un couple du Nevada a été retrouvé cachant une cache d’armes et vivant au musée pour enfants du nord du Nevada où ils travaillaient. Le couple a été retrouvé vivant avec leurs deux enfants. L’homme de 41 ans a maintenant été arrêté et accusé de négligence et de mise en danger d’enfants. Il a également été accusé de possession d’un suppresseur et d’un fusil à canon court.

Les autorités ont découvert l’arsenal dans une salle de stockage. Selon un rapport de police, un fusil AK-47 a été répertorié. Parallèlement à cela, trois armes de poing, un pistolet, des munitions, des couteaux et un taser ont également été répertoriés. La cachette comprenait également des accessoires de consommation de drogue comme un bang et un joint de marijuana usagé.

La famille a été exposée après que l’enfant de 2 ans de l’homme a été aperçu marchant à proximité sans surveillance, a déclaré le bureau du shérif de Carson City. Ce n’était pas la première fois que la police interagissait avec l’homme au sujet de son enfant laissé seul. Cependant, cette fois, la sœur aînée du bambin a donné aux députés le musée comme adresse. Les autorités, accompagnées d’un membre du conseil d’administration du musée, ont ensuite traversé la propriété et ont vu des signes de personnes qui y vivaient.

Selon les enquêteurs, la femme du concierge et un directeur de musée y vivaient également. Cependant, ils n’ont pas identifié ni dit si elle ferait face à des accusations.

Dans une autre histoire de musée, Museums Victoria à Melbourne, en Australie, a dévoilé une nouvelle exposition – Triceratops: Fate of the Dinosaurs. Le 12 mars, le musée a dévoilé pour la première fois Horridus, le Triceratops le plus complet et le mieux conservé au monde. Selon une déclaration partagée par les Museums Victoria, le fossile est complet à 85 %, ce qui est « le véritable fossile de dinosaure le plus complet de tous les musées australasiens ». Il est nommé Horridus, d’après le nom d’espèce Triceratops Horridus.

La dernière exposition de fossiles présente les restes du Triceratops vieux de 67 millions d’années. Horridus était un dinosaure herbivore qui vivait pendant la période du Crétacé, il y a environ 145 à 66 millions d’années. Avec l’âge, l’Horridus a atteint une taille impressionnante. Selon les Museums Victoria, le fossile exposé contient plus de 260 ossements et pèse plus de 1 000 kilogrammes. Il mesure près de sept mètres de long et mesure plus de deux mètres de haut.

