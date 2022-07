Une famille retrouvée vivant avec des armes dans un musée pour enfants du Nevada

CARSON CITY, Nevada (AP) – Un couple du Nevada a été retrouvé en train de garder secrètement une cache d’armes et de vivre avec leurs deux enfants dans un musée pour enfants du nord du Nevada où ils travaillaient, ont annoncé les autorités.

Un concierge du Musée des enfants du nord du Nevada a été arrêté à la fin de la semaine dernière, a rapporté vendredi KRNV-TV à Reno. L’homme de 41 ans a été accusé de négligence et de mise en danger d’enfants et de possession d’un suppresseur et d’un fusil à canon court.

Les autorités ont découvert l’arsenal dans une salle de stockage, ont-ils déclaré. Un rapport de police mentionnait un fusil AK-47, trois armes de poing, un pistolet, des munitions, des couteaux et un taser qui auraient pu être atteints par un enfant. La cachette comprenait également des accessoires de consommation de drogue comme un bang et un joint de marijuana usagé.

Les responsables ont réalisé que la famille vivait dans le musée après que l’enfant de 2 ans de l’homme a été aperçu marchant à proximité sans surveillance, a déclaré le bureau du shérif de Carson City. Ce n’était pas la première fois que la police interagissait avec l’homme au sujet de son enfant laissé seul. Mais cette fois, la sœur aînée du bambin a donné aux députés le musée comme adresse.

Les autorités, accompagnées d’un membre du conseil d’administration du musée, ont ensuite traversé la propriété et ont vu des signes que des personnes y vivaient. Des sacs de couchage, des matelas, des vêtements et de la nourriture figuraient parmi les objets trouvés dans des zones interdites aux visiteurs, a indiqué le bureau du shérif.

La femme du concierge, directrice du musée, y vivait également, ont indiqué les enquêteurs. Mais ils ne l’ont pas identifiée ni dit si elle ferait face à des accusations.

Le couple a depuis été licencié et le musée fermé.

Le conseil d’administration du musée est confronté à des questions sur la façon dont cela a pu se produire. Le groupe a présenté des excuses et s’est dit “choqué et attristé”.

“Nous recherchons la meilleure voie pour rouvrir d’une manière qui non seulement assure la sécurité de tous nos visiteurs, mais dont nous, en tant que communauté, pouvons également être fiers”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le musée rouvrira après l’embauche d’un nouveau directeur. Mais cela ne suffira pas à certains parents.

Leah Tsuchimoto, qui travaille dans un hôtel voisin, a déclaré à la chaîne de télévision qu’elle n’y emmènerait plus jamais ses enfants. Toute l’épreuve a été “un choc complet”, a-t-elle déclaré.

The Associated Press