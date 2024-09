Une famille « recomposée » culturellement serait une autre première pour une présidence Harris

« Moi aussi, je chante l’Amérique. Je suis le frère le plus sombre » – Langston Hughes

Si la vice-présidente Kamala Harris remporte les élections et devient présidente en novembre, cela apportera de nombreuses nouvelles réalités à notre pays. Tout le monde sait qu’elle serait la première femme, d’origine africaine et indienne, à accéder à la présidence. Mais elle ferait également partie des premières femmes culturellement famille « recomposée » résider à la Maison Blanche.

Notre expérience personnelle nous en a déjà fait part. Ma femme, ma partenaire de course et meilleure amie depuis plus de 50 ans, est d’origine caucasienne. Le deuxième mari de ma mère était blanc. Il était mon beau-père quand je suis devenu adolescent. Poète, pianiste et cynique, il a profondément marqué ma vie.

Jusqu’à la décision de la Cour suprême de 1967 dans l’affaire Loving v. Virginia, le mariage entre personnes de races différentes était illégal dans de nombreux États. Lorsque Jo et moi nous sommes rencontrés en 1970, nous ne pouvions pas voyager ensemble en toute sécurité dans le Sud. Nous risquions d’être intimidés, arrêtés et même tués.

En tant qu’artistes de la classe ouvrière, ma mère et mon beau-père ne pouvaient vivre confortablement que dans une poignée de communautés aux États-Unis. Le père jamaïcain et la mère sud-indienne du vice-président Harris étaient abrités dans des tours d’ivoire universitaires, à l’extérieur desquelles ils étaient soumis à une surveillance intense, au mépris et au mépris public. Les relations interraciales pouvaient être encore plus graves. Au siècle dernier, une simple rumeur de relation sexuelle entre un homme noir et une femme blanche entraînait le lynchage de milliers d’hommes noirs.

Les choses ont changé. Selon le Pew Research Center, en 2016, 10,2 % des personnes mariées vivant en concubinage étaient dans des relations interraciales ou interethniques. Leur progéniture est l’un des groupes démographiques qui connaît la croissance la plus rapide du pays. Nous sommes arrivés dans le comté de Centre au siècle dernier. Les personnes de couleur étaient rares, même si Bellefonte avait autrefois une communauté de couleur florissante pendant le boom industriel.

Comme l’illustre le cénotaphe de la guerre civile devant le palais de justice du comté, de nombreux soldats de couleur américains ont servi honorablement dans l’armée de l’Union. L’église AME de St. Paul est un mémorial vivant pour un peuple robuste qui a contribué à dynamiser la communauté du comté de Centre. Le salon de coiffure et le groupe de chant des Mills Brothers font partie du folklore local.

Pourtant, la plupart des jeunes de mes classes n’avaient jamais vu d’enseignant afro-américain ni eu de camarade de classe noir. Nous voyions rarement des groupes intégrés, et encore moins des couples. La poignée de « couples mixtes » (nous nous appelions « familles ») se connaissait et se soutenait.

Aujourd’hui, les jeunes contribuent à créer une communauté inclusive composée de peuples divers du monde, représentés du président de l’université aux employés de magasin Walmart. Les groupes mixtes sont la règle et non l’exception. Vous avez autant de chances d’entendre une conversation en mandarin qu’en anglais dans une pizzeria locale. Nous nourrissons et sommes nourris par des idées qui ont tout aussi bien pu naître à la Sorbonne, à l’université d’Accra ou sur la place Tiananmen. Nous nous en portons mieux.

Nous sommes perchés au bord d’un avenir radieux. Visas en main, nous nous tenons à la porte de la Cité sur la Colline, prêts à entrer. Nous sommes encouragés, et non découragés, par la promesse d’une Maison Blanche agrandie. Nous sommes revigorés, et non menacés, par l’espoir d’une perspective différente. Forts de notre pèlerinage collectif depuis les lieux sombres et abandonnés de notre passé, nous avançons vers un jour meilleur, sachant que cette fois, cette fois, sœurs et frères, le chant du chœur américain inclura toutes nos voix.

« Demain, je serai à table quand les invités viendront.

Personne n’osera alors me dire : « Mange dans la cuisine ».

En plus, ils verront à quel point je suis belle et auront honte.

Moi aussi, je suis l’Amérique. » – Langston Hughes

Charles Dumas est un militant politique de longue date, professeur émérite de l’université Penn State et candidat du Parti démocrate au Congrès américain en 2012. Il a été lauréat du Lion’s Paw Award 2022 et lauréat du Living Legend du National Black Theatre Festival. Il vit avec sa compagne et épouse depuis 50 ans à State College.