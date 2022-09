Une famille rappelle une femme tuée par un voisin lors d’un entraînement au tir

GAFFNEY, SC (AP) – Les coups de feu de Nicholas Skylar Lucas ont généralement touché la poubelle rouillée criblée de balles ou l’antenne parabolique tombée dans son jardin, au grand mécontentement de certains résidents.

Mais le samedi 27 août, des balles de l’arme de poing de calibre .45 de l’homme de 30 ans en état d’ébriété ont mortellement frappé Kesha Luwan Lucille Tate, sa voisine de 42 ans et mère de neuf enfants, selon les autorités locales.

Lucas fait maintenant face à une accusation de meurtre après que les techniciens de la scène du crime ont déclaré qu’ils avaient réfuté son affirmation initiale selon laquelle les coups de feu avaient ricoché sur le plat. La balle « vierge » n’aurait pas pu être déviée de la cible avant d’atteindre la poitrine de Tate, ont déterminé les responsables. La seule façon dont elle aurait pu être touchée, selon le bureau du shérif local, est si le tireur s’est tourné dans sa direction et a tiré intentionnellement.

Au cours des deux dernières semaines, la famille de Tate a navigué dans la soudaine réalité de la vie sans la mère, la nièce et la sœur qui, selon eux, les maintenaient ensemble. Ils demandent des changements juridiques sans la femme qu’ils ont décrite comme leur plus forte combattante. Et ils ne veulent pas voir Tate rejoindre la longue liste des victimes oubliées de la violence armée.

Songbird Lane se trouve à près de 9,6 kilomètres au nord du centre-ville de Gaffney, une ville du nord de l’État de 12 700 habitants dont le statut de «capitale de la pêche» de la Caroline du Sud est marqué par un château d’eau de 41 mètres (135 pieds) ressemblant à des fruits dénoyautés. Des champs agricoles bordent certaines parties de la route menant à la ville. La plupart des roulottes sont installées sur des terrains dont les limites ne sont pas clôturées. Selon les récits des voisins, Songbird Lane était une rue de campagne tranquille où les résidents des maisons mobiles restaient pour la plupart seuls.

Lors de l’audience sur la caution, Lucas a déclaré que la fusillade était un “accident complet”. Il a nié avoir tué intentionnellement Tate.

“Je suis vraiment confus à propos de toute cette situation”, a déclaré Lucas. “J’ai fait toutes sortes de travaux de jardinage pour cette dame et tout.”

Les propres enfants de Tate ont décrit une scène plus macabre à l’intérieur de la caravane.

Leur mère avait préparé le dîner ce soir d’été pendant que Lucas et ses amis tiraient sur des cibles dans son jardin, selon des membres de la famille qui ont entendu le récit de ses enfants. Debout à sa porte dérobée, à moins de 15 mètres de l’antenne parabolique tombée, Tate a demandé à son voisin d’arrêter de tirer avec son arme.

Tate a tiré le rideau quelques minutes plus tard lorsque Lucas a recommencé à tirer.

“Quand elle a regardé par la fenêtre, elle a crié”, a déclaré Terry Manning, son beau-frère, qui a relayé le récit des enfants à l’Associated Press. Elle avait été abattue.

Une semaine plus tard, les vélos des enfants sont restés dans la cour avant. Les vitres de la porte arrière ont été brisées. Manning et Denise Tate, la sœur de Kesha, ont nettoyé les taches sur le mur mais ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas débarrasser le tapis de sang.

“Si cet homme avait connu ma sœur, il ne l’aurait jamais tuée”, a déclaré Denise. « Elle lui aurait donné un logement, un pied à manger, des vêtements, tout ça. Tout ce dont il avait besoin, même pour sa famille, elle l’aurait aidé.

Au-delà de la recherche d’une accusation de culpabilité, la famille a déclaré que les lois sur les armes à feu devaient changer. La Caroline du Sud avait le neuvième taux de mortalité par arme à feu le plus élevé du pays en 2020, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Ils font pression pour une «loi sur les cibles Kesha Tate» qui rendrait illégal le tir avec une arme à feu dans un quartier résidentiel.

Le shérif du comté de Cherokee, Steve Mueller, a déclaré que son bureau n’avait reçu aucun rapport selon lequel Lucas aurait tiré avec son arme sur cette propriété au cours de l’année écoulée. Même si les voisins s’étaient plaints des coups de feu réguliers, Mueller a déclaré qu’aucune ordonnance n’existait décrivant le comportement de Lucas comme illégal. Le bureau du shérif local a recueilli des dossiers judiciaires d’autres juridictions pour déterminer s’il pouvait légalement posséder une arme à feu.

Les archives judiciaires montrent que Lucas avait déjà été reconnu coupable en Caroline du Nord d’agression et de vol. La loi de l’État de Caroline du Sud interdit la possession d’armes de poing à toute personne condamnée dans n’importe quel État pour cambriolage, vol qualifié ou “agression avec intention de commettre une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an”, entre autres “crimes de violence”.

La famille cherche également une thérapie pour elle-même et les enfants, qui font une pause scolaire. La fille de 4 ans de Kesha ne comprend pas la tragédie, mais Denise dit qu’elle sait qu’elle n’a pas vu sa mère récemment.

Les entrevues avec la famille, les amis et les connaissances ont révélé une femme engagée dans sa communauté. Elle «vous donnerait la chemise sur son dos», a déclaré la voisine Latosha McFadden. Elle était un «papillon social» qui «s’assurait que vous passiez un bon moment», a déclaré Manning. Elle “pourrait faire rire n’importe qui”, a déclaré Beverly Wray.

Wray – la tante de Kesha connue sous le nom de sa mère – s’est souvenue de son dernier anniversaire en février. Kesha lui a acheté une robe, lui a dit de mettre ses talons et l’a emmenée manger, où elle avait prévu une fête surprise. “C’est comme ça qu’elle est”, a déclaré Wray.

Pour Denise, elle était le béton de la famille.

Denise s’est souvenue de voyages en tant que préadolescente avec sa sœur chez Brannon’s Seafood, qui “avait le meilleur cordonnier aux pêches du monde”. Après l’école, Kesha leur achetait une part à chacun.

« Elle a toujours veillé à ce que je sois pris en charge. Même en tant qu’adulte, elle était toujours là. Elle était ma colonne vertébrale », a déclaré Denise. “Alors je dois rester ensemble et rester forte pour ces enfants et son petit-fils.”

Toute la famille a fait écho à ce sentiment : l’engagement de Kesha envers eux doit être transmis en prenant soin de ses neuf enfants survivants, dont plusieurs ont perdu leur père.

Les membres de la famille ont souligné qu’ils voulaient élever les enfants entre eux. Ils ne veulent pas qu’ils soient séparés dans le système de placement familial. Traleekia Tate, la fille aînée de Kesha, a organisé un GoFundMe qui a permis de récolter plus de 11 000 $. En grandissant, elle a dit que sa mère lui avait inculqué que la famille prendrait toujours soin les unes des autres.

“Elle me manque”, a-t-elle dit. “J’ai juste l’impression qu’elle m’a construit pour ça.”

