Une famille qui attend un colis de Noël rempli de biscuits et de bonbons trouve un crâne à la place

Andrea Eastley ne pouvait pas croire ce que l’emballage signifiait pour ses enfants (Photo : @liza_melb_aus ; @wanderlustandthetribe) Une famille a été dégoûtée après avoir reçu un crâne et du poisson séché en cadeau de Noël. Andrea Eastley n’arrivait pas à y croire lorsque ses enfants ont ouvert un colis de leur grand-mère censé contenir des biscuits et des sucettes – mais qui contenait à la place le crâne grossier. Ses trois enfants attendaient avec impatience le colis de leur grand-mère en Australie, attendant certaines de leurs barres de chocolat et bonbons préférés de chez eux. Mais la famille en Alaska aux États-Unis a trouvé ce qui semblait être un crâne d’un petit animal et un morceau de tissu avec des symboles inconnus dessus.



La famille attendait une sélection de chocolats et de biscuits (Photo : @liza_melb_aus)



Mais à la place, ils ont trouvé du poisson séché (Photo : @wanderlustandthetribe)



Et ce qui ressemblait à un crâne enveloppé dans le "paquet de soins" Photo : @wanderlustandthetribe)

Il y avait aussi du poisson en conserve, scellé dans du plastique transparent et «emballé comme une momie». Mme Eastley a déclaré: “Nous pensons que le colis a été ouvert par les douanes pour inspection, et ils y ont remis les mauvaises choses.” Le site Web de l’US Postal Service (USPS) confirme que les colis internationaux peuvent être ouverts par les agents des douanes pour examen, indiquant “après le traitement douanier, l’agent des douanes remballera et refermera le courrier”. Mme Eastley ne savait pas si le crâne était réel, mais a déclaré qu’elle n’avait pas pu trouver de marque de commerce dessus. Il y avait aussi un peu de saleté dessus. La grand-mère des enfants leur avait assuré qu’elle avait mis des biscuits, des sucettes et un mélange de sauce dans le colis lorsqu’elle l’avait posté. Plus de nouvelles

Australia Post n'a pas pu fournir de détails sur ce qui aurait pu arriver au colis lorsqu'il a été contacté par SBS News, autre que de confirmer que son système avait enregistré le colis arrivant aux États-Unis début octobre, près de deux mois avant qu'il ne soit livré à la famille en Alaska. Mme Eastley a déclaré qu'elle avait envoyé un e-mail à l'USPS au sujet de l'étrange livraison et qu'elle prévoyait de ramener les articles au bureau de poste après Noël, lorsque les files d'attente se seraient éteintes.

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

